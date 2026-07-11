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OBEĆAO OSVETU

Novi iranski ajatolah prijeti zbog ubijenog oca: Osvetit ćemo krv našeg mučeničkog vođe!

Piše HINA,
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Novi iranski ajatolah prijeti zbog ubijenog oca: Osvetit ćemo krv našeg mučeničkog vođe!
Foto: TIBA SADEQ/REUTERS
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Hamenei je objavio poruku povodom pogrebnih ceremonija za svog oca, ajatolaha Alija Hameneija, koje su održane mjesecima nakon što je ubijen u američko-izraelskim zračnim napadima 28. veljače

Iranski vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamenei izjavio je u subotu da je osveta za njegovog ubijenog oca i prethodnika "zahtjev nacije" i da se "svakako mora" dogoditi, prema pisanoj poruci objavljenoj na njegovom Telegram računu.

Hamenei je objavio poruku povodom pogrebnih ceremonija za svog oca, ajatolaha Alija Hameneija, koje su održane mjesecima nakon što je ubijen u američko-izraelskim zračnim napadima 28. veljače.

- Obećavamo osvetiti krv mučeničkog vođe i svih mučenika ova dva rata zločinačkih i osramoćenih ubojica - rekao je Hamenei u poruci.

Ajatolah Ali Hamenei pokopan je u najvažnijem svetištu u zemlji u Mašhadu, prenijela je u ranim jutarnjim satima u petak iranska televizija.

Hameneijev sin i nasljednik Modžtaba Hamenei i dalje je skriven od očiju javnosti nakon što je unakažen u napadu 28. veljače u kojemu je poginuo njegov otac. Boravište Modžtabe Hameneija, koji je proglašen vrhovnim vođom početkom ožujka, tjedan dana nakon očeve smrti, i dalje je zagonetka za Irance. Iako objavljuje pisana priopćenja, nijedna njegova fotografija, video-snimka ili zvučni zapis nisu pušteni u javnost. Visoki izvori u Teheranu rekli su da se oporavlja, no da još nije dovoljno dobro kako bi se pojavljivao u javnosti. Državne sigurnosne službe također nastoje ograničiti njegovo izlaganje u slučaju novih američkih napada.

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