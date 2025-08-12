Obavijesti

Novi južnokorejski predsjednik uskoro se sastaje se s Trumpom

Piše HINA,
Foto: KIM MIN-HEE/REUTERS

Predsjednici Južne Koreje i SAD-a, Lee Jae Myung i Donald Trump, sastat će se u Washingtonu 25.kolovoza kako bi razgovarali o jačanju ekonomske i sigurnosne suradnje, priopćili su u utorak iz ureda južnokorejskog šefa države

Lee Jae Myung izabran je za predsjednika na prijevremenim izborima u lipnju, a kao prioritet je naveo pozicioniranje izvozno orijentirane zemlje u globalnom trgovinskom okruženju koje se dramatično mijenja uslijed Trumpovih carinskih politika. Na temelju sporazuma postignutog prošlog mjeseca, dvojica čelnika pokušat će napraviti korak dalje kroz partnerstvo u proizvodnom sektoru, uključujući poluvodiče, baterije i brodogradnju, rekao je glasnogovornik ureda predsjednika Kang Yu-jung.

Osim ekonomske suradnje, tema razgovora bit će ''stvaranje sveobuhvatne sigurnosne suradnje, usmjerene na budućnost'', ističe glasnogovornik.

Trump je krajem srpnja objavio da su dvije države postigle trgovinski sporazum prema kojem će južnokorejski proizvodi biti oporezovani carinama od 15 posto, čime su smanjene prvotno planirane carine za jednog od vodećih američkih trgovinskh partnera.

Također, Trump dodaje da će Seul predstaviti ulaganja od ukupno 350 milijardi dolara koje će on "osobno odabrati".

