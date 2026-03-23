Novi kaos na A1 zbog prometne nesreće: Kolona je 5 kilometara

Najmanje pet kilometara duga je kolona vozila na autocesti A1 zbog prometne nesreće između čvora Donja Zdenčina i čvora Karlovac, javlja Hrvatski autoklub. Kako nam je potvrdila PU zagrebačka, sudarila su se dva kamiona i nastala je materijalna šteta.

Foto: HAK

Problemi su počeli oko 7 sati, navode Hrvatske autoceste, a promet se trenutno odvija jednim trakom u smjeru Rijeke, odnosno Dubrovnika. Ograničenje brzine trenutno je 60 km/h, no kolona se i dalje povećava.