Novi korak prema proširenju autoceste Zagreb-Karlovac: Sve će koštati 248 milijuna eura

Hrvatske autoceste (HAC) objavile su u ponedjeljak prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, za radove potpune rekonstrukcije i dogradnje treće vozne trake na dionici Zagreb – Karlovac autoceste A1, priopćio je HAC.

Nabava obuhvaća dogradnju treće vozne trake u oba smjera, izgradnju triju novih čvorova – Stupnik, Ašpergeri i Selce (Karlovac), rekonstrukciju čvora Jastrebarsko te uklanjanje postojećih i izgradnju novih nadvožnjaka preko autoceste.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 248 milijuna eura.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima provodi se sukladno Zakonu o javnoj nabavi te predstavlja obvezan korak prije objave postupka javne nabave.

Po završetku savjetovanja službeno će biti pokrenut postupak javnog natječaja.

Dionica Zagreb - Karlovac duga je 39 kilometara, a njezinim proširenjem značajno bi se povećala propusnost autoceste, osobito tijekom turističke sezone. Istodobno bi se poboljšala lokalna dostupnost i povezanost te dodatno unaprijedila sigurnost.

Početak izvođenja radova planiran je tijekom 2027. godine.

Tijekom izvođenja radova predviđena je privremena regulacija prometa sa suženim voznim trakama – po dvije u svakom smjeru – te smanjenim ograničenjem brzine.