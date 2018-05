Novi mailovi: 'Plenković znao sve što je Martina Dalić slala'

Index.hr objavio je nove mailove. Branimir Bricelj iz investicijsko-bankarske tvrtke Altera poslao je u ime Grupe Borg mail s naslovom “Zakon o izvanrednoj upravi” s tekstom: “U prilogu je jutrošnja verzija (almost final)”. Mail je poslan i na službenu adresu Dubravke Vlašić Pleše, savjetnice predsjednika vlade Andreja Plenkovića, te Sanje Mišević, državne tajnice u Ministarstvu pravosuđa.

Mailovi koje Index.hr posjeduje pokazuju kako su mailove pisaca Lex Agrokora primale i službene osobe u vladi.

Naime, sve ono što je Dalić radila putem svoje privatne pošte (ponekad i službene), znali su ne samo premijer Andrej Plenković koji se redovno sastajao s članovima Grupe Borg nego i njegovi bliski suradnici koje je sam doveo u vladu te ostali službenici kako u vladi, a tako i po ministarstvima. To pokazuje kako su Plenković i Dalić radili uz odobravanje ostatka vlade.

Tko su pisci Lexa znao je, navodi Index, i Zdravko Marić, ministar financija. Marić se početku krize i oglašavao na mailovima Borga, doduše rijetko, polemizirajući s autorima Lexa, no vrlo brzo se povukao. To je priznao i sam Marić, no nije rekao da je nastavio primati mailove, kako je vidljivo iz mailova koje posjedujemo.

Posljednji je primio 30. ožujka, svega dan prije izglasavanja Lex Agrokora.

Petar Miladin s Pravnog fakulteta, zadužen za stav struke u pogledu Nacrta Lex Agrokora, slao je svoje primjedbe na adrese državne tajnice Mišević i Ante Ramljaka.

Ramljak će nakon oštre kritike Miladina vratiti novu, pročišćenu verziju Lexa.

"Poštovani, U prilogu Vam šaljem zadnju verziju Zakona, pročišćenu prema Vašim komentarima od jučer. Molim Vas da još jednom pročitate tekst prije nego što ga uputimo u proceduru izglasavanja na Vladi RH. Zahvaljujem se na Vašem konstruktivnom savjetu u ovako kratkom roku. Lijep pozdrav, Ante Ramljak", stajalo je u mailu. No profesor Miladin ostao je dosljedan svom stavu o štetnosti zakona.

Među posljednjim mailovima prije nego što će biti usvojen Lex vidljiv je dodatak jedne mail adrese i to martina.dalic@vlada.hr.

Isto tako valja naglasiti kako je Grupa Borg nakon što je Lex usvojen na vladi, a neposredno prije nego što će biti prihvaćen u saboru, za vladu radila i na klasičnom PR-u.

Tako će im Dalić mailom poslati članak s Indexa, odnosno razgovor s Jasnicom Garašić, profesoricom sa zagrebačkog Pravnog fakulteta s naslovom "Ovo je 11 razloga zbog kojih Lex Todorić ne smije proći".

"Dolje u prilogu je tekst koji je izradila Jasnica Garasic. Molim Vas da u duhu našeg posla, svih naših razgovora, razloga zbog kojih sve ovo poduzimamo, upišite svoje komentare i argumente zbog čega profesorica nije u pravu. Ja osobno imam u glavi sto su i kakvi su argumenti, ali ima ovdje i drugih ljudi kojima to treba signalizirati... Unaprijed hvala", napisala je Dalić.

No zakon je prošao, a dvojbe su ostale. Sigurno je jedino da su pisci Lexa u svemu ovom dobar posao napravili za sebe. Ili kako je to dobro opisao odvjetnik Šavorić u mailu od 7. travnja:

"Sad sam tek zaplakao, kužim kako veliki posao smo napravili", napisao je Šavorić.

Iako je sada jasno kako Dalić na izradi Lexa sasvim sigurno nije radila sama, ostaje pitanje tko je najzaslužniji za taj zakon. Sudeći prema prepisci, definitivno odvjetničko društvo Šavorići, ali i Ramljak. Uglavnom, i sami Borgovci su se među sobom složili tko je najviše podmetnuo leđa, navodi Index.

