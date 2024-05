Novi ministar demografije: Rok? Ne volim si davati rokove. Sve prvo trebamo staviti na papir

Izgledni novi ministar Ivan Šipić iz Domovinskog pokreta koji će voditi novoosnovano Ministarstvo demografije i iseljeništva, kaže da moli malo strpljenja prije nego kaže koja su to rješenja koja će donijeti za rješavanje problema demografije.

- Sve je novo. Molim strpljenja da se potvrdi, jučer sam dao kratku izjavu. Od sljedećeg tjedna ću biti dostupan, već od utorka, kada se vratim iz Dalmacije. Imamo sliku stanja u Dalmatinskoj zagori, nažalost kao u mnogim mjestima polako caruje i kraljuje pustoš. Bez suradnje nadležnih institucija, resornih ministarstava, bez znanstvenika i stručnjaka na ovoj temi, kojih hvala Bogu ima, ja smatram da bi konačno trebalo priječi s velikih govora na djelo. Osobno sam premijeru rekao da zajedno moramo na tome raditi, vjerujem i smatram, u programu Vlade je tako rečeno, da će se sredstva naći za sve mjere - rekao je.

Jedno od pitanja je ulaganje i u rodilište u Sinju, gdje se rodilo 0 djece prošle godine.

- Znam da je rođeno 0 djece u sinjskom rodilištu, nažalost. Što se tiče sinjskog rodilišta nemojte slušati i gledati samo jednu stranu, sinjsko rodilište je ugašeno spletom mnogih neprilika ali s obzirom na tu vruću temu vjerujem da ćemo način rješenje - rekao je.

Novinari su inzistirali da kaže koja su to rješenja i kakav je plan za resor koji će dobiti toliko novca.

- Ja imam rješenje, reći ću ga. Molim malo strpljena, sljedeći tjedan ću biti jako dostupan. Ja sam brutalno iskren, ne možete uzeti štapić i ćiri bu ćiri ba. Ovo novo ministarstvo je, sama riječ kaže, novo. Znači potrebno je vrijeme strpljenja da se stvari poslože, da se vidi teren, da se vidi okvir i da s nađe akcijski plan. Ako se to posloži, onda ćemo staviti na stol to bi koštalo toliko i toliko. Ovo je vrlo zahtjevno i ovom vrućem krumpiru je potrebno pristupiti temeljito i operativno. Operativno znači da bi trebale sve institucije stati iza pojma demografija - odgovorio je.

Roka, u kojem mora isporučiti neke rezultate, nema.

- Ja sebi rokove teško određujem i znam da to svakog zanima, volio bi rok ćiri bu ćiri ba, ali ga nema. Ne može se dati obećanje da će to biti sutra ili prekosutra, ali vjerujte da ćemo učiniti sve da u što skorije vrijeme izađemo kompletno, i prikažemo koji su konkretniji rokovi i akcijski planovi. Strpljena molim vas - rekao je novi ministar.

Zastupnici 9. saziva Hrvatskog sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Domovinski pokret je u svom predizbornom programu imao rješenja poput zabrane pobačaja iako to neće uspjeti provesti jer je Ustavni sud donio odluku da se to ne može, a sam Andrej Plenković je u odgovoru na zastupničke replike rekao kako rješavanje Zakona o reproduktivnim pravima nije u njihovom programu. Za zabranu su i surogat majki, ali i eutanazije. Protiv su usvajanja djece iz trećih zemalja, a homoseksualnim parovima bi zabranili i civilna životna partnerstva te usvajanja djece. I ovo potonje je nemoguće, a sam Plenković je s govornice rekao da neće doći do ukidanja nikakvih stečenih prava.

Protiv su migranata i uvoza jeftine radne snage, pa bi svi napori iz budućeg MUDO-a usmjerili na domaći natalitet i povratak iseljenih. Po njihovu programu, financijski će se poticati sklapanje braka poreznim olakšicama u razdoblju od barem jedne godine. A povratnike iz inozemstva bi oslobodili poreza barem 10 godina. Međutim, u predstavljenom programu Vlade nema programa Domovinskog pokreta pa se ni iz toga ne vidi što će novi ministar raditi.