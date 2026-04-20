MASOVNA RAKETIRANJA

Novi napad dronovima u Rusiji; Jedan muškarac poginuo u luci

Piše HINA,
Foto: Vantor/Handout via REUTERS

Tuapse drugi put u nekoliko dana pod udarom – jedna osoba mrtva, druga ozlijeđena, izbio i požar u luci

Muškarac je poginuo u napadu dronovima u Tuapseu, ruskom gradu na obali Crnog mora, koji je napadnut drugi put u manje od tjedan dana, objavile su u ponedjeljak vlasti Krasnodarske regije. Tuapse je bio meta "još jednog masovnog napada dronom", a "prema početnim izvješćima, poginuo je muškarac u morskoj luci", rekao je guverner Krasnodara, regije na jugu, Veniamin Kondratiev. "Još jedan muškarac je ozlijeđen i prima potrebnu medicinsku pomoć", dodao je na Telegramu. Također je izvijestio o požaru u luci tog crnomorskog grada.

Dana 16. travnja, guverner je izvijestio o smrti 14-godišnje djevojčice i mlade žene u noćnom napadu ukrajinskog dronom u istom gradu.

GAĐAJU IZVORE PRIHODA Ukrajinski dronovi napali ruske rafinerije i luku: Izbio požar
Ukrajinski dronovi napali ruske rafinerije i luku: Izbio požar

Od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022., Rusija redovito bombardira cijeli ukrajinski teritorij, posebno njegovu kritičnu infrastrukturu.

Kao odgovor, Kijev napada ciljeve u Rusiji, tvrdeći da cilja vojne i energetske objekte kako bi smanjio sposobnost Moskve da financira svoje ratne napore.

Ukrajinski dronovi napali ruske rafinerije i luku: Izbio požar
GAĐAJU IZVORE PRIHODA

Ukrajinski dronovi napali ruske rafinerije i luku: Izbio požar

Napadi na ključne energetske objekte u Samarskoj regiji i Lenjingradskoj regiji, Kijev cilja izvore prihoda za ruski ratni proračun
Ruski dronovi oštetili luku na Dunavu na jugoistoku Ukrajine
NEMA OZLIJEĐENIH

Ruski dronovi oštetili luku na Dunavu na jugoistoku Ukrajine

U ruskom napadu dronovima tijekom noći oštećena je lučka infrastruktura u Izmailu, najvećoj ukrajinskoj luci na Dunavu, a jedan je dron zalutao u rumunjski teritorij, priopćile su u petak ukrajinske i rumunjske vlasti
KRITIČNA FAZA Rusi sada gube više vojnika nego mobiliziraju
KLAONICA

KRITIČNA FAZA Rusi sada gube više vojnika nego mobiliziraju

Danas Rusija bilježi gubitke od 254 pripadnika po kvadratnom kilometru, rekao je ministar obrane Mihajlo Fedorov

