Novi napad dronovima u Rusiji; Jedan muškarac poginuo u luci

Muškarac je poginuo u napadu dronovima u Tuapseu, ruskom gradu na obali Crnog mora, koji je napadnut drugi put u manje od tjedan dana, objavile su u ponedjeljak vlasti Krasnodarske regije. Tuapse je bio meta "još jednog masovnog napada dronom", a "prema početnim izvješćima, poginuo je muškarac u morskoj luci", rekao je guverner Krasnodara, regije na jugu, Veniamin Kondratiev. "Još jedan muškarac je ozlijeđen i prima potrebnu medicinsku pomoć", dodao je na Telegramu. Također je izvijestio o požaru u luci tog crnomorskog grada.

Dana 16. travnja, guverner je izvijestio o smrti 14-godišnje djevojčice i mlade žene u noćnom napadu ukrajinskog dronom u istom gradu.

Od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022., Rusija redovito bombardira cijeli ukrajinski teritorij, posebno njegovu kritičnu infrastrukturu.

Kao odgovor, Kijev napada ciljeve u Rusiji, tvrdeći da cilja vojne i energetske objekte kako bi smanjio sposobnost Moskve da financira svoje ratne napore.