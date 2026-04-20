ORBAN NAJAVIO PREOKRET Stižu milijarde eura. Uskoro obnova važnog naftovoda?

Krajem siječnja 2026., prema ukrajinskim vlastima, ruski napad na infrastrukturu naftovoda koji prolazi kroz Ukrajinu (južni dio naftovoda Družba ili Družba-2) zaustavio je isporuke ruske nafte te ostavio Mađarsku i Slovačku suočene s nestašicama, budući da su se uvelike oslanjale na taj naftovod za opskrbu.

Dvadeset i dva dana kasnije, Slovačka je proglasila izvanredno stanje u naftnom sektoru. Obje zemlje bile su jedine u Europskoj uniji koje su još uvijek kupovale rusku naftu, jer su imale izuzeće od američkih sankcija koje zabranjuju uvoz ruske nafte.

Mađarska i Slovačka optužile su ukrajinske vlasti da namjerno odgađaju popravke iz političkih razloga te su 18. veljače obustavile isporuke dizelskog goriva Ukrajini. Kao odgovor, Europska komisija sazvala je izvanredni sastanak Koordinacijske skupine za naftu.

Mađarska je također najavila da će blokirati EU zajam od 90 milijardi eura Ukrajini sve dok se ne obnovi opskrba naftom putem naftovoda Družba. Sada se čini da energetskoj fertutmi dolazi kraj, barem po onom što je objavio detronizirani Viktor Orban.

- Preko Bruxellesa smo dobili naznaku iz Ukrajine da su spremni obnoviti isporuke nafte putem naftovoda “Družba” već u ponedjeljak, pod uvjetom da Mađarska ukine svoju blokadu EU zajma od 90 milijardi eura. Stav Mađarske nije se promijenio: bez nafte – nema novca. Nakon što se isporuke nafte obnove, više nećemo stajati na putu odobrenju zajma. Isplata tog zajma ne predstavlja nikakav financijski teret ni obvezu za Mađarsku - objavio je Viktor Orban.