Obavijesti

News

Komentari 0
GAĐAJU IZVORE PRIHODA

Ukrajinski dronovi napali ruske rafinerije i luku: Izbio požar

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Vantor/Handout via REUTERS

Napadi na ključne energetske objekte u Samarskoj regiji i Lenjingradskoj regiji, Kijev cilja izvore prihoda za ruski ratni proračun

Ukrajinski dronovi tijekom noći su napali nekoliko ruskih naftnih postrojenja, uključujući dvije rafinerije nafte u regiji Samari i baltičku luku koja izvozi naftne derivate, rekli su u subotu ruski guverneri regija i dužnosnik ukrajinske vojske. Kijevske trupe posljednjih su tjedana pojačale napade na ruska skladišta nafte i rafinerije, ključne izvore prihoda za ratni proračun Moskve, ciljajući ponekad lokacije i tisućama kilometara udaljenih od ukrajinskih granica. U Lenjingradskoj regiji, koja okružuje Sankt Peterburg i graniči s Finskom, guverner Aleksandar Drozdenko rekao je da je ugašen požar u luci Vjostok, u kojoj se nalazi terminal za izvoz loživog ulja, nafte, dizela i vakuumskog plinskog ulja kojim upravlja Lukoil.

U izjavi na Telegramu u kojoj je priznao napad na luku, zapovjednik ukrajinskih snaga za dronove Robert Brovdi rekao je da su ukrajinske snage također napale rafinerije nafte u gradovima Novokujbiševsku i Sizranu u Samarskoj regiji. Obje lokacije više su puta napadnute tijekom ruskog rata u Ukrajini.

"Ponovno učinimo rusku naftu velikom", sarkastično je napisao.

Brovdi je također kritizirao odluku SAD-a o obnovi izuzeća koje dopušta zemljama kupnju sankcionirane ruske nafte na moru.

Vjačeslav Fedoriščev, guverner Samarske regije, rekao je da su napadnute industrijske mete, ne imenujući postrojenja.

Prema Brovdiju, niz nedavnih napada na rusku naftnu logistiku u Primorsku, Ust-Lugi, Šesharisu i Tuapseu smanjio je ukupne dnevne pošiljke nafte za oko 880.000 barela. Reuters nije mogao odmah potvrditi tu brojku.

Brovdi je rekao da je u subotu napadnuto i skladište nafte u Sevastopolju, okupiranom gradu na Krimu.

Odvojeno, vlasti u regiji Krasnodaru na jugu priopćile su u subotu da je ugašen požar u skladištu nafte u Tihoretsku i drugi požar na naftnom terminalu u crnomorskoj luci Tuapse, koji je gorio od četvrtka.

Vlasti su rekle da su oba požara uzrokovana ukrajinskim napadima dronovima.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
U ruskom napadu dronovima tijekom noći oštećena je lučka infrastruktura u Izmailu, najvećoj ukrajinskoj luci na Dunavu, a jedan je dron zalutao u rumunjski teritorij, priopćile su u petak ukrajinske i rumunjske vlasti
Danas Rusija bilježi gubitke od 254 pripadnika po kvadratnom kilometru, rekao je ministar obrane Mihajlo Fedorov
Europska javnost ne bi trebala samo jasno razumjeti temeljne uzroke prijetnji svojoj sigurnosti, nego i znati adrese, kao i lokacije "ukrajinskih" i "zajedničkih" tvrtki koje u njihovim zemljama proizvode bespilotne letjelice i njihove komponente za Ukrajinu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026