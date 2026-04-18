Ukrajinski dronovi napali ruske rafinerije i luku: Izbio požar

Ukrajinski dronovi tijekom noći su napali nekoliko ruskih naftnih postrojenja, uključujući dvije rafinerije nafte u regiji Samari i baltičku luku koja izvozi naftne derivate, rekli su u subotu ruski guverneri regija i dužnosnik ukrajinske vojske. Kijevske trupe posljednjih su tjedana pojačale napade na ruska skladišta nafte i rafinerije, ključne izvore prihoda za ratni proračun Moskve, ciljajući ponekad lokacije i tisućama kilometara udaljenih od ukrajinskih granica. U Lenjingradskoj regiji, koja okružuje Sankt Peterburg i graniči s Finskom, guverner Aleksandar Drozdenko rekao je da je ugašen požar u luci Vjostok, u kojoj se nalazi terminal za izvoz loživog ulja, nafte, dizela i vakuumskog plinskog ulja kojim upravlja Lukoil.

U izjavi na Telegramu u kojoj je priznao napad na luku, zapovjednik ukrajinskih snaga za dronove Robert Brovdi rekao je da su ukrajinske snage također napale rafinerije nafte u gradovima Novokujbiševsku i Sizranu u Samarskoj regiji. Obje lokacije više su puta napadnute tijekom ruskog rata u Ukrajini.

"Ponovno učinimo rusku naftu velikom", sarkastično je napisao.

Brovdi je također kritizirao odluku SAD-a o obnovi izuzeća koje dopušta zemljama kupnju sankcionirane ruske nafte na moru.

Vjačeslav Fedoriščev, guverner Samarske regije, rekao je da su napadnute industrijske mete, ne imenujući postrojenja.

Prema Brovdiju, niz nedavnih napada na rusku naftnu logistiku u Primorsku, Ust-Lugi, Šesharisu i Tuapseu smanjio je ukupne dnevne pošiljke nafte za oko 880.000 barela. Reuters nije mogao odmah potvrditi tu brojku.

Brovdi je rekao da je u subotu napadnuto i skladište nafte u Sevastopolju, okupiranom gradu na Krimu.

Odvojeno, vlasti u regiji Krasnodaru na jugu priopćile su u subotu da je ugašen požar u skladištu nafte u Tihoretsku i drugi požar na naftnom terminalu u crnomorskoj luci Tuapse, koji je gorio od četvrtka.

Vlasti su rekle da su oba požara uzrokovana ukrajinskim napadima dronovima.