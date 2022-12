'Novi paket pomoći nije pokušaj skretanja pozornosti s obnove, niti je to priprema za izbore'

Gotovo 700 milijuna kuna isplatit će se do kraja prosinca ili najkasnije do ožujka za novi krug jednokratne pomoći umirovljenicima s mirovinom do 4360 kuna, korisnicima sustava socijalne skrbi, primateljima dječjeg doplatka te stanovnicima potresom pogođenih područja koji i dalje žive u privremenom smještaju. Tako je Vlada odlučila na današnjoj sjednici. Osim toga milijuni će se preusmjeriti i prema županijama koje je pogodila tuča.

'Nije ovo nikakvo skretanje pozornosti s obnove, a niti priprema za prijevremene izbore'

Novinari su ministra financija Marka Primorca upitali dijeli li se 2000 kuna po korisniku privremenog smještaja, što ne može prelaziti 10.000 kuna po kućanstvu, kako bi skrenula pozornost s porazne činjenice da je država dvije, dvije i pol godine nakon potresa izgradila ili konstrukcijski obnovila tek 19 objekata.

- Ne bih ja rekao da je to bilo kakav pokušaj bilo čega takvog, radi se o tome da smo kontinuirano isticali kako će Vlada reagirati kada to bude potrebno. Već smo najavili i ranije da ako se steknu uvjeti za to u smislu nekakvog fiskalnog prostora da se isplati još kakva pomoć do kraja godine, da ćemo to i napraviti. Dakle, radi se o donošenju takve odluke kojom se pomaže onima koji su najugroženiji, a osobe koje su u izmještenim smještajnim jedinicama su svakako u toj kategoriji - poručio je.

Upitan kako on osobno doživljava obnovu za koju premijer Andrej Plenković ocjenjuje da ide nestvarno sporo, Primorac kaže kako se on u obnovu ne razumije, ali i da je činjenica da nitko nije zadovoljan ovom dinamikom.

- Ja sam osobno očekivao da će se to obaviti, ako me pitate kao osobu koja se ne bavi građevinom i obnovom i dozvoljavam da ne razumijem sve te procedure, kroz godinu, godinu i pol. Zašto se obnova nije dogodila, ne znam. Ministar Paladina iznio je kako je to u drugim državama, postoje države u kojima je obnova trajala puno duže, znam da je u nekim trajala i puno kraće, ne znam koji su konkretno razlozi za to. Pretpostavljam da je u sustavima gdje je to kraće trajalo to bilo tako jer možda nije bilo takvih rigoroznih uvjeta i kriterija vezanih uz Zakon o javnoj nabavi. Naravno da smo svi nezadovoljni s postupkom obnove i da želimo da se ubrza - kazao je, a upitan za političku sudbinu ministra zaduženog za obnovu, Ivana Paladine, nije imao što previše za komentirati.

- Ne mislim da je ministar Paladina u bilo kojem segmentu narušio ili otežao ili usporio proces obnove. Mislim da je njegov doprinos u tom kontekstu bio vrlo konstruktivan i pozitivan. Koliko sam razumio, on nije ona osoba koja je zadužena za samu obnovu u smislu izgradnje, već više brine o toj dokumentaciji - obranio je kolegu Primorac.

Obzirom na ovoliku količinu odluka o jednokratnoj pomoći pred kraj godine novinari su ga pitali je li u pozadini spremanje Vlade možda na prijevremene izbore iduće godine.

- Po mojim saznanjima do prijevremenih izbora neće doći. Vjerujem da bi me netko obavijestio da se nešto tako sprema - rekao je.

'Uštedama na raznim stavkama se otvorila mogućnost za još jedan paket pomoć'

Naime, naglasio je, uštedama na raznim stavkama u proračunu se otvorila mogućnost za još jedan krug pomoći.

- Radi se o nekim neizvršenim rashodima po sudskim presudama, o djelu ušteda na materijalnim rashodima, dio je ušteda u Ministarstvu financija na kamatama, kamatnim rashodima, jedan dio se odnosi na manje rashode za robne pričuve... - naveo je.

I ministar rada Marin Piletić poručuje kako nema ovo nikakve veze s izborima te naglašava kako je Vlada do sada reagirala u svim kriznim situacijama - i za vrijeme pandemije i potresa i sada energetske krize i inflacije.

- Svjesni smo da je inflacija, unatoč očekivanjima da će se prepoloviti u sljedećoj godini, još uvijek na razini visokih 13 posto i u ovim trenucima kada smo ostvarili uštedu u proračunu više je nego opravdano i korektno od Vlade da bez ikakvih figa u džepu pomogne svojim socijalno najosjetljivijim građanima - istaknuo je.

Presuda oko švicarca: 'Ne mogu puno komentirati, poštujemo trodiobu vlasti'

Nije ministar Primorac puno komentirao ni odluku Vrhovnog suda vezanu za švicarski franak naglasivši kako Vlada poštuje trodiobu vlasti.

- I bilo kakav komentar, bilo presude, bilo donošenja nekakvog suda o tome da li je ona utemeljena ili nije bi bio neprimjeren. I ne mogu vam ništa detaljnije komentirati u tom smislu - istaknuo je.

Na pitanje o Agencijama za naplatu potraživanja, skandalu s curenjem osobnih podataka te je li njihovo djelovanje dovoljno regulirano zakonski, Primorac je istaknuo da u resoru njegova Ministarstva nije ovaj dio oko curenja informacija.

- Ako se radi o curenju informacija, onda su tu nadležne neke druge službe, Ministarstvo financija nije u tom trenutku o tome imalo saznanja, a niti na bilo koji način mogu to komentirati, osim kao građanin izraziti svoje nezadovoljstvo otkrivanjem osobnih podataka, činjenjem bilo čega što je u suprotnosti s GDPR-om i ostalim aktima - kazao je.

O agencijama za naplatu potraživanja: 'Ako postoji bilo što što možemo napraviti, ako je nešto nedorečeno, radit ćemo da to unaprijedimo'

Što se tiče trgovanja i utjerivanja dugova i te sive zone Agencija za naplatu dugova, Primorac je istaknuo kako će razgovarati sa suradnicima te, ako postoji bilo kakva mogućnost da se unaprijedi zakonodavni okvir, to i razmotriti.

- Općenito postupci koji su dozvoljeni u tom kontekstu daju jednu fleksibilnost i, naravno, potiču razvoj tržišta, pa i ovog tržišta, koji nije nikome drago da uopće postoji, a konkretne prakse nisu nešto što mi možemo propisivati. Način na koji netko to čini može biti više ili manje lijep ili ugodan, ali naravno da Ministarstvo financija u tom kontekstu ne može nikoga pratiti i tumačiti različite načine takvih postupanja - rekao je ministar dodavši kako Ministarstvo reagira i na podnesene im podneske, pritužbe, sugestije i razmatraju ih kako bi poboljšali sustav.

- Do mene osobno nijedan podnesak na tu temu nije došao, tako da se, otkad sam stupio na dužnost ministra, time nismo bavili. Razgovarat ću sa suradnicima, vidjeti o čemu se radi i ako postoji bilo što što možemo napraviti, ako je nešto nedorečeno, radit ćemo da to unaprijedimo - poručio je.

