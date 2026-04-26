Novi pokušaj mira! Trump u kontaktu s Putinom i Zelenskim

"Radimo na ruskoj situaciji, ruskoj i ukrajinskoj, i nadamo se da ćemo to i riješiti", rekao je Trump u intervjuu u emisiji "The Sunday Briefing" na Fox Newsu. Trump je rekao da ne želi otkriti kad je zadnji put razgovarao s Putinom.

"Razgovaram s njim i razgovaram s predsjednikom Zelenskijem, imamo dobre razgovore", rekao je, ne precizirajući kad je došlo do poziva s čelnicima.

"Mržnja između predsjednika Putina i predsjednika Zelenskija je besmislena. Suluda je. A mržnja je loša stvar. Mržnja je loša stvar kad se pokušavate dogovoriti o nečemu, no dogodit će se", rekao je.

Trump je obećao da će okončati rat koji je započeo ruskom invazijom Ukrajine u veljači 2022. godine, no duže od godinu dana od njegova drugog mandata, rat i dalje traje.