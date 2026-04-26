ZADOVOLJAN SITUACIJOM

Novi pokušaj mira! Trump u kontaktu s Putinom i Zelenskim

Piše HINA,
Foto: Nathan Howard

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da je imao "dobre razgovore" s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, u trenutku kad nastoji razriješiti rat u Ukrajini

"Radimo na ruskoj situaciji, ruskoj i ukrajinskoj, i nadamo se da ćemo to i riješiti", rekao je Trump u intervjuu u emisiji "The Sunday Briefing" na Fox Newsu. Trump je rekao da ne želi otkriti kad je zadnji put razgovarao s Putinom.

"Razgovaram s njim i razgovaram s predsjednikom Zelenskijem, imamo dobre razgovore", rekao je, ne precizirajući kad je došlo do poziva s čelnicima.

ON NE ODUSTAJE Trump: Pucnjava dokazuje potrebu za plesnom dvoranom!
Trump: Pucnjava dokazuje potrebu za plesnom dvoranom!

"Mržnja između predsjednika Putina i predsjednika Zelenskija je besmislena. Suluda je. A mržnja je loša stvar. Mržnja je loša stvar kad se pokušavate dogovoriti o nečemu, no dogodit će se", rekao je.

Trump je obećao da će okončati rat koji je započeo ruskom invazijom Ukrajine u veljači 2022. godine, no duže od godinu dana od njegova drugog mandata, rat i dalje traje.

FOTO: UŽAS NA LICIMA Melania potresena, skamenjeni Rubio, Trump u grču stiskao govornicu
STRAH U BIJELOJ KUĆI

FOTO: UŽAS NA LICIMA Melania potresena, skamenjeni Rubio, Trump u grču stiskao govornicu

Donald Trump održao je konferenciju za novinare nakon što je napadač sa sačmaricom pokušao upasti na svečanu večeru s dopisnicima Bijele kuće. Iako je smirivao situaciju i govorio da je sve u redu, na licu mu se vidio strah. Skamenjeni su bili i njegovi najbliži suradnici, državni tajnik Marco Rubio, ministar rata Pete Hegseth, šef FBI-ja Kash Patel. U pozadini je stajala i potresena Melania Trump...
ŽIVOT U KAZNIONICI Zatvorski bend u Glini kreće sa svirkama, tu su i plastenik, šah, teretana..
NEMA ČEGA NEMA

ŽIVOT U KAZNIONICI Zatvorski bend u Glini kreće sa svirkama, tu su i plastenik, šah, teretana..

Kaznionica u Glini najmlađa je, ali i jedna od najstrožih • U njoj je 589 zatvorenika • Najmlađi zatvorenik ima 20, a najstariji 84 godine
Glasnogovornica Bijele kuće: Izopačenik je pokušao ubiti Trumpa, ali on je neustrašiv...
IZ MINUTE U MINUTU

Glasnogovornica Bijele kuće: Izopačenik je pokušao ubiti Trumpa, ali on je neustrašiv...

Trump je rekao da su savezni agenti pretresali kalifornijski dom osumnjičenog strijelca. Dužnosnici vjeruju da je on "usamljeni vuk" koji je djelovao sam, kaže Trump

