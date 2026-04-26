Trump: Pucnjava dokazuje potrebu za plesnom dvoranom!

Pucnjevi su ispaljeni u subotu navečer dok su agenti tajne službe obuzdavali napadača koji je pokušao upasti na večeru dopisnika Bijele kuće, kojoj su prisustvovali Trump, visoki vladini dužnosnici i stotine novinara. Godišnji događaj održan je u hotelu Washington Hilton, nekoliko blokova sjeverno od Bijele kuće.

"Ono što se dogodilo sinoć upravo je razlog zašto naša sjajna vojska, tajna služba, policija i, iz različitih razloga, svaki predsjednik u posljednjih 150 godina, ZAHTIJEVAJU da se velika, sigurna i zaštićena plesna dvorana izgradi NA TERENU BIJELE KUĆE", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Plesna dvorana vrijedna 400 milijuna dolara postala je strastveni Trumpov projekt i on ju često spominje u javnim nastupima, na konferencijama za novinare i sastancima.

U svojoj nedjeljnoj objavi, Trump je pohvalio sigurnosne značajke predložene plesne dvorane, koja se suočila s brojnim javnim kritikama zbog svoje veličine i nedostatka konzultacija.

„Ne može se izgraditi dovoljno brzo! Iako je prekrasna, ima sve sigurnosne značajke najviše razine koje postoje“, dodao je.

Trump je također spomenuo plesnu dvoranu tijekom žurno sazvane konferencije za novinare u subotu navečer nakon pucnjave.

Američki sudac početkom mjeseca rekao je da Trump ne može izgraditi svoju planiranu plesnu dvoranu na mjestu srušenog istočnog krila Bijele kuće bez odobrenja Kongresa, čime je zasad zaustavljen taj napor republikanskog predsjednika.

U svojoj odluci, Leon je rekao da nijedan savezni zakon "ni blizu" ne daje predsjedniku ovlasti za rušenje Istočnog krila i izgradnju plesne dvorane privatnim sredstvima.

"Predsjednik Sjedinjenih Država je upravitelj Bijele kuće za buduće generacije Prvih obitelji. Međutim, on nije vlasnik!" napisao je Richard Leon.

Ministarstvo pravosuđa podnijelo je žalbu žalbenom sudu za Okrug Columbia sa sjedištem u Washingtonu nekoliko sati nakon odluke suca.

Trump zagovara plesnu dvoranu kao definirajući dodatak Bijeloj kući i trajni simbol svoga predsjedništva.