Novi porezi neće donijeti veću ponudu i pad cijena stanova

Unatoč velikim najavama, sad je već sasvim jasno da novi porez na nekretnine i nešto viši paušali za kratkoročni najam neće ispuniti Vladin cilj povećanja stanova na tržištu za dugoročni najam i spustiti cijene nekretnina. Također, porez na nekretnine i paušali neće predstavljati značajnije opterećenje iznajmljivačima. Porezna uprava je objavila odluke 556 gradova i općina o porezu na nekretnine. On se ne plaća za stanove i kuće u kojima se živi ili se dugoročno iznajmljuju. Čak 310 gradova i općina je porez na nekretnine odredilo u iznosima od 0,6 eura do 2 eura po kvadratu, a tek pet općina i jedan grad u maksimalnom iznosu od 8 eura. Još 170 gradova i općina je u rasponu od dva do pet eura godišnje po kvadratu. Jasno je da godišnje opterećenje ovim porezom nije stimulativno da se one stave na tržište ili dugoročni najam. Razlog u nižim stopama treba tražiti u jednostavnoj činjenici lokalnih izbora u svibnju i da se lokalni čelnici ne žele zamjeriti (bogatijem) stanovništvu.

