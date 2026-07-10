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uoči međuizbora

Novi potez Donald Trumpa izazvao buru: Smijenio članove izbornog povjerenstva

Piše HINA,
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Novi potez Donald Trumpa izazvao buru: Smijenio članove izbornog povjerenstva
Foto: Evan Vucci
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Četiri mjeseca prije američkih međuizbora, predsjednik Donald Trump raspustio je neovisno izborno povjerenstvo, izvijestili su američki mediji

Preostala tri člana Povjerenstva za pomoć pri izborima Trump je smijenio s dužnosti, izvijestilo je nekoliko američkih medija. Agenciju je osnovao Kongres 2002. godine, a namijenjena je pružanju podrške državama, uključujući i savezna sredstva, u organizaciji izbora. Provedba izbora u Sjedinjenim Državama u osnovi je u nadležnosti saveznih država, a ne savezne vlade.

Povjerenstvo bi u pravilu trebalo imati četiri člana, dva iz Republikanske i dva iz Demokratske stranke. No u zadnje vrijeme imalo je samo tri člana jer je jedno mjesto bilo upražnjeno.

Trump očito želi izazvati kaos u izbornom procesu, ocijenio je Adrian Fontes, demokrat i državni tajnik Arizone, čiji ured provodi izbore u toj saveznoj državi.

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"Ovaj potez potkopava integritet nestranačke izborne administracije", rekao je Fontes u priopćenju.

Drugi kritičari također su izrazili zaprepaštenost tom odlukom, opisujući je kao zabrinjavajući pokušaj miješanja u izbore.

Vrhovni sud SAD-a krajem lipnja znatno je proširio predsjednikove ovlasti nad neovisnim saveznim agencijama kada je donio presudu u predmetu koji se odnosio na Saveznu trgovinsku komisiju (FTC), regulatora za zaštitu tržišnog natjecanja.

Stručnjaci za upravno pravo rekli su u to vrijeme da će presuda FTC-a vjerojatno utjecati na druge agencije i da će je Trump iskoristiti za proširenje svojih ovlasti nad tijelima koja su dosad bila neovisna.

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