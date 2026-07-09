Trump objavio niz fotografija i snimki napada na Iran: 'To je odmazda, bit će još i gore!'

Sjedinjene Američke Države pokrenule su drugi dan zaredom zračne napade na Iran, produbljujući sukob koji prijeti potpunim kolapsom krhkog primirja dogovorenog prošlog mjeseca. Predsjednik Donald Trump osobno je potvrdio novu rundu napada, objavivši na svojoj društvenoj mreži Truth Social seriju videozapisa i poruka u kojima je zaprijetio Teheranu još žešćom odmazdom. Iranska Revolucionarna garda odgovorila je gađanjem američkih vojnih baza u Kuvajtu i Bahreinu, čime je Bliski istok gurnut na rub otvorenog rata. Eskalacija se događa u vrijeme dok Iran prolazi kroz tjedan žalosti zbog smrti vrhovnog vođe Alija Hameneija, ubijenog u zajedničkom američko-izraelskom napadu.

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Pokretanje videa... VIDEO Američka vojska objavila je snimku za koju se tvrdi da prikazuje napade na iranske vojne ciljeve | Video: 24sata/reuters

Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM) priopćilo je kako su udari izvedeni kako bi se "dodatno degradirala sposobnost Irana da napada komercijalne brodove i nevine civilne pomorce" u Hormuškom tjesnacu, ključnom plovnom putu za transport nafte. Prema navodima, pogođeno je oko 90 iranskih vojnih ciljeva duž obale, uključujući sustave protuzračne obrane, obalne nadzorne postaje, skladišta projektila i dronova te vojno-logističku infrastrukturu.

TRUMP: Warns Iran retaliation for ship bombings will get much worse if it happens again pic.twitter.com/PO9TnxHqDE — Trump Truths (@trumptruthsbot) July 8, 2026

Ovi napadi uslijedili su nakon što je Iran, prema američkim tvrdnjama, napao tri komercijalna tankera u tjesnacu. Trump je na društvenim mrežama bio izravan, objavivši fotografiju eksplozije uz komentar: "Ovo je odmazda za jučerašnje iransko bombardiranje brodova. Ako se ponovi, bit će puno gore!". U odvojenoj objavi na summitu NATO-a u Turskoj, Trump je iranske napade nazvao "ponašanjem koje je vrlo loše".

Iranski državni mediji izvijestili su o nizu eksplozija u južnim lučkim gradovima, uključujući Bandar Abas, Sirik, Konarak i Čabahar, gdje je u dijelovima grada nestalo električne energije. Prema nepotvrđenim izvješćima, u napadu na zračnu luku Iranshahr poginuo je jedan vatrogasac, dok su fragmenti projektila pogodili i bolnicu u Čabaharu. Iranska državna televizija javila je i da su dva projektila pogodila otok Abu Musa, oko kojeg se Iran spori s Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

TRUMP: Posts image saying U.S. strikes targeted Iran’s Iranshahr airport and airbase pic.twitter.com/SBquWEi3G4 — Trump Truths (@trumptruthsbot) July 9, 2026

Kao odgovor na američke udare, iranska Revolucionarna garda objavila je da je pokrenula zajednički napad dronovima i projektilima na američke vojne objekte. Mete su bile baze Camp Arifjan i Ali Al Salem u Kuvajtu te Shaikh Isa i Juffair u Bahreinu, gdje je smještena Peta flota američke mornarice. U Kuvajtu i Bahreinu oglasile su se sirene za zračnu opasnost, a kuvajtska vojska potvrdila je da su njezini sustavi protuzračne obrane presreli "neprijateljske projektile i dronove". Garda je upozorila da će proširiti svoje odgovore na druge američke baze u regiji ako se američki napadi nastave.

Ova razmjena vatre predstavlja najteže kršenje sporazuma o primirju potpisanog 17. lipnja, koji je uključivao prekid vatre u trajanju od 60 dana, siguran prolaz brodova kroz Hormuški tjesnac i ukidanje američkih sankcija. Govoreći novinarima na marginama [NATO summita u Ankari, Trump je proglasio dogovor završenim.

‌- Što se mene tiče, mislim da je gotovo. Ne želim više imati posla s njima - rekao je Trump.

‌- Oni su ološ. Znate li što je ološ? Oni su ološ. Bolesni ljudi. Vode ih bolesni ljudi i oni su opaki, nasilni ljudi.

TRUMP: Posts image of massive nighttime fire or explosion pic.twitter.com/KIgyZCzxO9 — Trump Truths (@trumptruthsbot) July 8, 2026

Dodao je kako daljnje pregovore smatra "gubljenjem vremena". Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči odgovorio je na Trumpovu retoriku objavom na društvenoj mreži X: "Na vulgarnost ne odgovaramo vulgarnošću, već djelom: neustrašivo i s velikom hrabrošću." Sličnu poruku poslao je i predsjednik iranskog parlamenta, Mohamed Baker Kalibaf, koji je napisao: "Amerika još nije naučila da nasilništvo i kršenje obećanja više ne prolaze bez posljedica. Da budem jasan: ako udarite, bit ćete pogođeni."

Unatoč oštrim riječima, Trump je također izjavio da ga je Iran "nazvao prije nekog vremena" i da "tako jako želi postići dogovor". No, odmah je izrazio sumnju u njihove namjere: "Samo ne znam jesu li vrijedni sklapanja dogovora - ne znam hoće li ga poštovati, to je problem."

*uz korištenje AI-ja