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Novi požar izbio je nedaleko od Metkovića: 'Ide prema kućama'

Piše Bogdan Blotnej,
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Novi požar izbio je nedaleko od Metkovića: 'Ide prema kućama'
Foto: Facebook
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Požar je izbio iznad naselja Podrujnica, točnije iznad Čelića, a vatrogasci nastoje spriječiti širenje vatre prema naseljenom području i zaštititi kuće

Veliki požar izbio je večeras oko 18:45 na brdu Rujnica na području Općine Kula Norinska.

Na terenu su vatrogasne snage JVP Metković te DVD-a Kula Norinska, Vid i Metković, a u gašenju se uključuju i mještani. Kako je objavio LIKEmetkovic.hr, požar je izbio iznad naselja Podrujnica, točnije iznad Čelića, a vatrogasci nastoje spriječiti širenje vatre prema naseljenom području i zaštititi kuće.

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- Gori sigurno oko 20 hektara. Raspoređeno je 60-ak ljudi i čuvamo dio prema kućama. Situacija je malo bolja jer je vjetar stao - rekao nam je kratko zapovjednik JVP Metković Jure Pilj koji je također na terenu.

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