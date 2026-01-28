Obavijesti

Novi požar na skijalištu: Zapalio se luksuzni hotel u francuskim Alpama, evakuirali 83 ljudi

Ovo je drugi požar koji je u kratkom vremenu zahvatio jedno skijalište. Ranije je početkom godine izgorio luksuzni kafić  u švicarskoj Crans Montani u kojem je 40 ljudi poginulo, a više od 100 ozlijeđeno.

83  ljudi je evakuirano nakon velikog požara koji je u utorak opustošio luksuzni hotel s pet zvjezdica u skijaškom resortu Courchevel u francuskim Alpama, piše Reuters.

Prema prvim informacijama, u požaru nitko nije ozlijeđen. Vatra se proširila s tavana luksuznog hotela oko 18 sati, a evakuacija je protekla mirno i bez panike.

Vlasnici bara, francuski par Jacques i Jessica Moretti, pod istragom su zbog ubojstva iz nehaja, nanošenja tjelesnih ozljeda iz nehaja i izazivanja požara iz nehaja.

Šokantni detalji iz istrage otkrivaju kako joj je promotivna kaciga marke Dom Pérignon, s crnim vizirom koji je svijetlio, u potpunosti blokirala vid. Prema službenom izvješću švicarskih vlasti, zbog kacige nije mogla vidjeti da su prskalice koje je držala dotaknule strop obložen zvučno izolacijskom pjenom. Jessica Moretti potvrdila je istražiteljima da je kaciga bila dio marketinškog trika za prodaju šampanjca te da je od Cyane tražila "da podigne atmosferu". Ipak, pokušala je umanjiti svoju odgovornost.

​- Nije to bio prvi put da je to radila, penjala se na nečija ramena. Učinila je to na vlastitu inicijativu - rekla je istražiteljima.

