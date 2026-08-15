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VEĆ EVAKUIRALI STOTINE

Novi požar širi se u Francuskoj

Piše HINA,
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Novi požar širi se u Francuskoj
Foto: Stephanie Lecocq
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Požar je izbio u četvrtak, a dosad je zahvatio oko 1600 hektara šume i šikare, prema lokalnim vlastima.

Novi požar brzo se širi u subotu u blizini Luglona u francuskoj regiji Landes, nekoliko tjedana nakon što su šumski požari opustošili šume na jugozapadu zemlje.

Požar je izbio u četvrtak, a dosad je zahvatio oko 1600 hektara šume i šikare, prema lokalnim vlastima.

Oko 650 ljudi evakuirano je iz opreza.

Luglon, koji se nalazi oko 100 kilometara južno od Bordeauxa, leži usred prostrane primorske borove šume. Prema lokalnim vlastima, dosad nijedna kuća nije pogođena plamenom.

Oko 550 vatrogasaca raspoređeno je uz podršku kanadera, kao i teškog transportnog helikoptera Chinook CH-47D koji je posudila Australija, izvijestila je televizijska kuća BFMTV.

Chinook s dvostrukom elisom može nositi do 11.300 litara vode, gotovo dvostruko više od kanadera.

Krajem srpnja, oko 3700 hektara šume izgorjelo je u blizini Biscarrossea u istoj regiji, a oko 42.000 hektara u blizini Saumosa u susjednoj regiji Girondeu.

Veliki požari izbili su u drugim dijelovima zemlje tijekom toplinskog vala i suše posljednjih tjedana, posebno duž atlantske obale, zbog čega su ukupno deseci tisuća turista i stanovnika morali biti evakuirani.

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