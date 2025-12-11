Novi požar u splitskom zatvoru: Zatvorenik je zapalio madrac

U splitskom zatvoru Bilice sa srijede na četvrtak, između 2 i 3 sata ujutro izbio je požar. Ministarstvo pravosuđa potvrdilo je incident za RTL.

Jedan od zatvorenika zapalio je svoj madrac.

- Brzom reakcijom službenika pravosudne policije sve osobe lišene slobode koje su bile u spavaonici izvedene su na hodnik te je požar ubrzo ugašen - navodi ministarstvo i dodaje kako nitko nije ozlijeđen.

Prije točno šest mjeseci također je gorjelo u ovom zatvoru. Tada je desetak zatvorenika završilo u KBC Split nakon što su se 'nagutali' dima.

Uz redovnu policiju, na teren su stigli i pripadnici kriminalističke policije.