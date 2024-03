Novi pravilnik na ADU otežava prijavu uznemiravanja: Trebaju dokaz, dekan pokreće postupak

Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu je fakultet s najviše prijava za spolno uznemiravanje studenata od strane profesora. Toliko ih je, da je bivša dekanica Franka Perković morala osnovati posebno povjerenstvo, a osnovana je i web stranica 'Nisam tražila'. Dio ispovijesti su objavila 24sata. Mijenjan je i Kazneni zakon kako bi se izbrisala zastara od šest mjeseci za ova djela. Upravo zbog te zastare, 30 - ak slučajeva uopće nije moglo biti procesuirano. Sad s Akademije dolazi novi šok za studente: nacrt novog Pravilnika o stegovnom postupku. Trenutno je u javnom savjetovanju, pa još nije poznato hoće li se mijenjati i u kakvom obliku će doći na glasovanje. Međutim, sam nacrt je pun problema i otežava prijavljivanje spolnog uznemiravanja.

Naime, u prijedlogu pravilnika, članak 24. propisuje da se stegovni postupak pokreće pisanim prijedlogom koji može podnijeti dekan

po vlastitoj inicijativi na temelju spoznaja o činjenicama kršenja radnih obveza ili na prijedlog prodekana, tajnika Akademije, predstojnika odsjeka, pročelnika katedre, studenta i svakog radnika ili suradnika Akademije. Dakle, o tome hoće li ga pokrenuti odlučuje samo dekan. A to daje jednoj osobi previše moći. Svijet filma i kazališta je jako mali, postoje brojni klanovi s partikularnim interesima, pa davanje ovakve moći jednoj osobi, razumljivo, stvara zabrinutost.

- Fakultetom ne upravlja dekan, nego Akademijsko vijeće koje donosi taj isti pravilnik. Ne donosim ga ja niti ga ja predlažem. On je u ovom trenutku, temeljem konzultacija s osobama koje su za to odgovorne, ovako predložen. Dekan odgovara Akademijskom vijeću, nakon toga Rektoru i Rektoratu. Nije dekan osoba koja djeluje autonomno bez načina da odgovara ikome za svoja djela - objašnjava trenutni dekan Davor Švaić.

Rupe u pravilniku

Međutim, po ovome kako je pisan pravilnik, žrtva bi, u slučaju da dekan ne pokrene postupak, po pravdu morala ići na više tijelo, Akademijsko vijeće.

- Može se žaliti Akademijskom vijeću i Rektoratu i protiv mene pokrenuti druge postupke. Ne znam zašto bi netko htio propisati neku samovladu, ja nipošto nisam takva osoba, a ne mogu utjecati na to što netko insinuira protiv mene - tvrdi.

No iz ADU su još 2021. godine tvrdili da žele olakšati postupak prijavljivanja, pa je ovaj potez nelogičan. Do sad je u pravilniku pisalo da dekan pokreće stegovni postupak u roku od 15 dana urudžbirajući prijavu Povjerenstvu koje 'se sastavlja'. U ovoj novoj verziji, ako bude donesena, članove Povjerenstva će birati dekan. Opet previše moći u rukama jedne osobe. Sporni su i elementi prijave, odnosno članak koji govori da se moraju podastrijeti dokazi jer učionice i uredi profesora nisu pod videonadzorom pa je upitno kako se može dokazati da je netko od profesora nasrnuo na studenticu ili studenta.

Također, prijave više ne mogu biti anonimne, a to opet odvraća žrtve od prijavljivanja zbog straha da poslije Akademije neće imati gdje raditi. Problematično je i što verbalno seksualno uznemiravanje poput neprimjerenog komentara, šale ili vica spada u lakšu povredu, a kaznu za lakšu povredu donosi sam dekan i profesora može usmeno ukoriti. Sve bez pisanog traga o stegovnom postupku. Usporedbe radi, pod teža djela spada zloporaba korištenja bolovanja.

Pod teška djela je pak svrstano verbalno spolno uznemiravanje, ali kako je među lakša svrstano spolno uznemiravanje kroz šalu, počinitelj uvijek može reći da se samo šalio. Sve je stvar toga koliko je profesor uvjerljiv u svojoj obrani. Još nije riješen ni slučaj profesora Ozrena Prohića, koji je dvije godine bio suspendiran zbog prijava za spolno uznemiravanje. DORH u dvije godine nije ništa poduzeo, a Švaić ga je vratio na posao pa su studenti prosvjedovali. On i dalje sudjeluje u radu Odsjeka kazališne režije i radiofonije na daljinu, blizu studenata ga još ne puštaju.

- Ne mogu Vam komentirati postupak profesora Prohića jer se radi o pravnom postupku s jedne strane, s druge strane dalje će ići postupanje na fakultetu. Nadam se da ćete uskoro dobiti nekakve nove informacije, odnosno da ćemo svi skupa imati rješenje te situacije. Ona nije nipošto ugodna za nas kao instituciju, u javnosti se to ne pokušava gledati objektivno, dapače pokušava se problematizirati i rade se kojekakve kontroverze i afere. U ovom trenutku je tako kako je, vrlo skoro ćete imati, nadam se i vi i ja, neke nove informacije - rekao je Švaić.

Prohić i dalje ne radi sa studentima

Profesoru i redatelju Ozrenu Prohiću 31. listopada 2023. godine, kolege su izglasale nepovjerenje za rad sa studentima. Tome je prethodio prosvjed protiv Prohića, ali i dekana Davora Švaića.

- Ne sudjeluje u radu sa studentima i u onome što je radni proces - govori Švaić.

Švaić je tad tvrdio da nakon 2021. godine nije bilo novih prijava, međutim u javnost je izašlo mišljenje Etičkog povjerenstva Sveučilišta, koje dokazuje da Švaić nije rekao istinu. Objavljena je i snimka iz 2018. godine na kojoj Prohić vrijeđa studenticu. Događa se prosvjed i izvanredna sjednica nastavničkog vijeća ADU na kojoj je potvrđena daljnja suspenzija Prohiću i izglasano povjerenje Švaiću. Prohić nakon toga ostaje zaposlen na Akademiji.

- Kolektiv u nekom trenutku odlučuje u proceduri izbora na radno mjesto i reizbora. To u onom trenutku nije bio predmet odlučivanja na Akademijskom vijeću. Ali i to će doći kao predmet odlučivanja pred Akademijsko vijeće i tad će se Akademijsko vijeće moći jasno izjasniti - govori Švaić.

Kad je Prohić vraćen na posao, cijelo Povjerenstvo za provođenje postupka unutarnje istrage o utemeljenosti prijava spolnog uznemiravanja je podnijelo ostavku. Trenutno ne postoji pročelnik Odsjeka za filmsku režiju i radiofoniju jer je bivši pročelnik Tomislav Pavković dao ostavku. Kako sad stvari stoje, Ozrena Prohića ništa ne sprječava da se kandidira za to mjesto.

- Ljudi se prvo vrlo nevoljko prihvaćaju bilo koje funkcije i ja u svom mandatu nisam imao slučaj da se itko kandidira, nego je netko nekoga predložio. Uglavnom ljudi ne prihvaćaju odgovornosti u smislu funkcija. To se odlučuje na razini Odsjeka, oni izglasavaju svog predstojnika. Doista ne vidim da bi se moglo dogoditi da sebe kolega Prohić predloži, a onda i da ga odsjek izglasa niti vidim to kao realnu situaciju. Potvrda predstojnika dolazi do Akademijskog vijeća koje bi onda to trebalo potvrditi. Mi doista jesmo demokratski ustrojena institucija - objašnjava Švaić.

On inače, ide po novi mandat dekana nakon što je predložen od strane nekih zaposlenika. Kontaktirali smo i predsjednika Studentskog zbora Nou Nikolića, ali on nije htio reći kakvo je njihovo stajalište.