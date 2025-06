Novi pravilnik o kućnom redu: 'Neće biti policijskih metoda, no mogu se izreći novčane kazne'

Novi pravilnik o kućnom redu u stambenim zgradama stupa na snagu za devet dana, a danas je predstavljen novi paket pravilnika o kućnom redu, potporama za stjecanje prve stambene nekretnine, registru zajednica suvlasnika te upravitelja zgrada. Pravilnici će sutra biti objavljeni u Narodnim novinama i stupaju na snagu osam dana od objave.

U HRT-ovoj emisiji Otvoreno razgovaralo se o tome što se točno mijenja, kad smijemo imati radove, ali i o pravilniku o povrata poreza.

U emisiji su gostovali državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Željko Uhlir, predsjednik Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada Grada Zagreba Zdravko Vladanović i savjetnik i suvlasnik platforme ZGRADOnačelnik.hr Tin Bašić.

Bašić je rekao da je novi kućni red bio potreban jer je do sada bio nered. Kućni nered.

- Sama činjenica je da smo mi u kućnom redu morali propisati da se ne smije bacati hrana kroz balkon, opušci, čikovi i smeće. Mislim da dovoljno govori o tome gdje smo kao civilizacija ili kao građani nekog grada, istaknuo je.

Novi pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o kućnom redu oblikovan je uz javnu raspravu, a u izradi su sudjelovali i predstavnici suvlasnika, pravnici i upravitelji, rekao je Uhlir. Dodao je kako su kroz javnu raspravu stigli brojni komentari, neki za, neki protiv pojedinih odredbi, što je rezultiralo izmjenama dokumenta prije objave.



- Ovo je alat koji pomaže suvlasnicima da lakše definiraju pravila života u zgradi, a više od trećine odredbi mogu mijenjati nad polovičnom većinom - rekao je te spomenuo probleme koje zaprimaju od građana.



- Mi dobijemo primjere, mailove, molbe za pomoć brojnih suvlasnika diljem Hrvatske koji imaju upravo takve probleme s kućnim redom, s onim jednim koji stvara probleme. Prethodne godine sam dobio mail jednog upravitelja s Kvarnera koji me pitao: molim vas, pomozite mi, imam suvlasnika u višestambenoj zgradi koji vrši veliku nuždu u ulazu. Što da napravim? To su problemi koje se, nažalost, u 21. stoljeću događaju u višestambenim zgradama u Hrvatskoj - rekao je istaknuo je Bašić i objasnio je što to znači za suvlasnike, piše HRT.





- Sada prema toj regulativi moramo se prilagoditi i moramo krenuti i rješavati svoje probleme unutar zgrada koliko god teško bilo riješiti. Nema više 'tete u općini' koja rješava probleme. Zašto? Zato što smo mi suvlasnici unutar te zgrade. Imamo pravne okvire, dobili smo alate koje do sada zapravo nisu postojali. Mogli smo se implementirati, ali nije bilo to baš tako jednostavno. Dakle, sad smo dobili alate koji bi nam mogli pomoći u tome da barem pola zgrada u Hrvatskoj nekako potaknemo na nekakve pozitivne promjene. Da je taj zahrđali kotač upravljanja zgradama malo podmazan i da se on lagano počne kretati. Kako će to izgledati u budućnosti, ne možemo sad na pamet govoriti nitko od nas ovdje. Možemo se samo nadati da će se ta regulativa primjenjivati, istaknuo je.

Bez policijskih metoda

Predstavnici suvlasnika neće postati policajci, ali će imati značajnu odgovornost za provođenje zakona i kućnog reda u zgradama.



- Neće biti policijskih metoda, no veliki teret odgovornosti leži upravo na onome što se zove "inter pares", prvi među jednakima, predstavniku suvlasnika - rekao je Vladanović.

Kućni red ima opći dio koji propisuje ministar, dok suvlasnici mogu sami donijeti posebne odredbe prilagođene njihovoj zgradi i stanarima. Poseban izazov je kratkoročni najam koji zahtijeva suglasnost suvlasnika – postoje prijelazni rokovi, a noviji stanari moraju odmah dobiti dvotrećinsku suglasnost.



U slučaju kršenja kućnog reda, mogu se izreći novčane kazne od 50 do 500 eura, postupno se pojačavajući.

Povrat poreza na prvu nekretninu

Uhlir se osvrnuo na pravilnik o povratu poreza za prvu nekretninu te rekao da su zakonske odredbe već bile ranije.donesene.

- U obzir dolaze svi oni koji su od početka ove godine kupili svoju prvu stambenu nekretninu, mogu podnijeti zahtjev po pravilima koja su propisana bila već u zakonu, društveno poticane stanogradnje iz travnja ove godine, a ovim pravilnikom se samo razrađuje i napravljeni su obrasci kojima će naši građani podnositi zahtjeve i to APN-u - objasnio je kome je pravilnik namijenjen.

Vladanović je komentirao novosti o osnivanju registra upravitelja zgrada u Hrvatskoj i što to znači za stanare.



- Imali smo prilike čuti na temelju zakona koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine. Evo, dočekali smo i taj trenutak kada imamo tri podzakonska propisa koje smo najavili. Dakle, pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra upravitelja zgrada, pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zajednice suvlasnika i, ja bih rekao, jednako važan, ako ne i važniji od ovoga, pravilnik o kućnom redu u stambenim, odnosno u zgradama - rekao je. Naglasio je kako su na ovaj zakon čekali 30 godina.