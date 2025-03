Novi pravilnik trebao bi uvesti red u zgradama: Važno je čak i kakve tegle za cvijeće imate!

Pravilnik o kućnom redu u zgradama, za koji Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi javno savjetovanje, trebao bi uvesti red i mir u život u stambenim zgradama. Iako su pravila kućnog reda postojala i ranije, često su bila tek mrtvo slovo na papiru. Ovaj pravilnik propisuje čak i kako otvarati prozore te zalijevati cvijeće, a za sve postoje i kazne.

Kako navode iz Ministarstva, pravilnik jasno definira pravila ponašanja u zajedničkim prostorima, odnosno kućni red. Odnosi se to na dopuštenu razinu buke i sprječavanje nakupljanja otpada u posebnim dijelovima zgrade, navodi se satnica kućnog reda i mira te odstupanja u iznimnim slučajevima kao i obveze vlasnika stanova koji iznajmljuju svoje stanove.

Novim Zakonom o upravljanju i održavanju zgrada, a koji je na snagu stupio krajem prosinca, propisano je da upravo Ministarstvo određuje kućni red. Upravitelji zgrada imaju rok od 180 dana od stupanja na snagu da ga se "postavi u obliku zidne ploče na vidljivu mjestu u zajedničkom prostoru zgrade". Pravilnikom će se definirati - gotovo sve, od toga kako zalijevati cvijeće, pranja automobila pa sve do proslava i izvođenja radova.

Njime je propisano i što je dopušteno držati te što nije dopušteno činiti na lođama, balkonima i terasama (posebnim i zajedničkim dijelovima zgrada), kakve su obaveze suvlasnika radi održavanja vodovodnih i sanitarnih uređaja u posebnim dijelovima zgrada te koje su obveze vlasnika kućnih ljubimaca. Osim toga, propisuje i vrijeme izvođenja radova u posebnim dijelovima zgrade tijekom radnih i neradnih dana te obvezu najave početka radova.

- Korisnici ne smiju vikom, glasnom glazbom, kućnim radovima ili na neki drugi način stvarati ili omogućiti stvaranje neprimjerene buke ili narušavati red i mir u zgradi. Korisnici posebno ne smiju poduzimati radnje koje remete kućni red i mir radnim danom u razdoblju od 15 do 17 sati te od 22 do 7 sati, a neradnim danom, odnosno vikendom i blagdanom od 13 do 17 sati te od 22 do 9 sati - kad mora biti tišina - stoji u kućnom redu.

Započinje novi krug prijava za subvencionirane stambene kredite

Stanari mogu imati proslavu jednom godišnje, ali samo ako je najave dva dana prije održavanja i ako ne traje dulje od ponoći. Osim buke, novi pravilnik uvodi i odredbe o korištenju zajedničkih dijelova zgrade. Kada je riječ i o izvođenju radova, rok za obavijest je dva dana prije, a oni koji će radnike dočekati moraju obavijestiti susjede o vrsti radova i njihovom trajanju.

- Nije dozvoljeno ostavljanje ostavljanje bicikala, skutera, motocikala, romobila, ormara, kuhinjskih aparata, vreća, kutija, obuće, otpada i drugih stvari koje mogu izazvati požar ili narušavati izgled u kućnim vežama, prolazima, zajedničkim hodnicima, terasama, tavanima i stubištima i na okućnici - navode iz Ministarstva.

Izuzetak je, kažu, držanje bicikala i romobila u unutarnjim zajedničkim dijelovima zgrade pod uvjetom da je korisnicima osiguran slobodan prolaz od najmanje 120 centimetara, što suvlasnici donose zajedničkom odlukom. Dozvoljeno je držanje dječjih invalidskih kolica u zajedničkim prostorijama koja također ne smiju ometati slobodan prolaz.

Ulazna vrata zgrade moraju biti "stalno zatvorena i osigurana električnom bravom ili zaključana", a brigu o tome mora voditi svaki suvlasnik. Osim toga, "prozori i vrata zajedničkih dijelova zgrade trebaju biti zatvoreni" kada je kiša, jak vjetar ili kada temperatura padne ispod nule.

Kućne veže, stubišta, prolazi i zajednički hodnici moraju biti osvijetljeni, a u njima, kao i na okućnici zgrade ne smiju se ostavljati bicikli, skuteri, motocikli, romobili, ormari, kuhinjski aparati, kutije, vreće, obuća, otpad te "druge stvari koje mogu izazvati požar ili narušavati okolni izgled". U podrumu je zabrano držanje lako zapaljivih stvari i tekućina, dodaju.

Mirno jutro u Novom Zagrebu

Vlasnici stanova više neće smjeti postavljati tende ili sjenila na pročelja balkona prema ulici bez prethodne dozvole. Ukoliko zgrada ima zajedničko dvorište, kao i okućnicu, ono se ne smije koristiti za trajni smještaj građevinskog i drugog materijala, otpadaka i slično, za uznemiravanje korisnika zgrade stvaranjem buke, za parkiranje vozila na način da se onemogućava ulazak i izlazak drugih vozila, za samovoljno ograđivanje ili blokiranje zajedničkog dijela za osobno parkiranje vozila ili smještaj stvari, kao ni za pranje vozila.

Cvijeće i biljke na balkonima moraju biti u sigurno pričvršćenim posudama koje sprječavaju pad i zadržavaju vodu, kako se ne bi oštetila fasada ili prozori drugih stanova. Također, strogo je zabranjeno bacanje bilo čega kroz prozore, vrata ili s balkona. U kućnom redu stoji da se ne smiju "prolijevati tekućine, isprašivati posteljina, tepisi ili krpe te bacati predmeti, opušci i slično".

Za one koji se ne budu pridržavali ovim pravilnikom omogućeno je i sankcioniranje. Propisane su novčane kazne, u skladu s odredbama Zakona o upravljanju i održavanju zgrada te međuvlasničkim ugovorom.