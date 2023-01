Novi predsjednik Češke vodio je specijalnu operaciju tijekom Domovinskog rata u Hrvatskoj

Bivši NATO general Petr Pavel postao je pobjedom nad Andrejom Babišem novi predsjednik Češke Republike. Pavel se tijekom predizborne kampanje nastojao predstaviti kao neovisni, apolitični kandidat, a pripreme za predsjedničku kampanju započeo je 2019. godine, mnogo prije nego što je objavio svoju kandidaturu.

Prije pada komunizma u studenom 1989., sada 61-godišnji Petr Pavel bio je član Komunističke partije kao i većina profesionalnih vojnika. Prošao je obavještajnu obuku u čehoslovačkoj vojsci, a nakon 1990. Pavel je nastavio obrazovanje u tom smjeru i izgradio karijeru, piše DW.

Studirao je na renomiranim američkim i britanskim vojnim školama, uključujući međunarodne odnose. Vojno se istaknuo dok je služio u mirovnim snagama Ujedinjenih naroda u bivšoj Jugoslaviji (UNPROFOR) na području tzv. Republike Srpske Krajine.

Tamo je 1993. godine vodio operaciju kojom je spašeno pedeset francuskih vojnika iz zone sukoba između Srba i Hrvata u istočnoj Hrvatskoj. Za to je odlikovan Ordenom francuske Legije časti i Češkom medaljom heroja. To mu je omogućilo da koristi riječ "heroj" na svojim izbornim plakatima - uključujući i medalje. Kad su ga novinari tijekom predizborne kampanje pitali nije li neskroman, odgovorio je: "Ne govorim to za sebe, to je za mene rekao predsjednik Vaclav Havel."

Pavelova strelovita vojna karijera, koja je započela u elitnoj padobranskoj jedinici, kulminirala je njegovim imenovanjem za načelnika Glavnog stožera češke vojske (2012.-2015.) i njegovim kasnijim izborom za predsjednika Vojnog odbora NATO-a. 2018. godine general je umirovljen.

Zahvaljujući odazivu birača od preko 70 posto, do sada nezabilježenom u Češkoj, Pavel je uspio osigurati većinu u cijeloj zemlji, s izuzetkom dijelova bivše Sudetske oblasti blizu granice s Njemačkom.

Najčitaniji članci