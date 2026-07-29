Novi predsjednik HOO-a: 'Vlada daje puno novca za sport, treba ga samo znati rasporediti'

Osjećaj je dobar, sve je to rezultat naporne i intenzivne kampanje, obilaska saveza, lokalnih zajednica i puno razgovora, rekao je u razgovoru za RTL novi čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić. On je na izbornoj Skupštini dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68 glasova.

Kampanju je ocijenio neugodnom, ali ishodom je zadovoljan.

- Svi su za boljitak hrvatskog sporta i želim da svi zajedno nastavimo dobre kriterije. HOO će krenuti u novi i transparentniji rad - smatra.

Raspodjela novca bit će jedan od ključnih zadataka, a Varvodić je najavio izradu kvalitetne kategorizacije sportova.

- Sve sportove treba cijeniti. Uopće ne vidim problem da svi savezi ne dobiju više novca. Novca uvijek može biti više. Vlada daje jako puno novca u sport, treba ga puno bolje raspodijeliti. Težimo povećanju, jasno - istaknuo je novi predsjednik HOO-a.

Varvodić je potvrdio i da će uskladiti novu dužnost sa svojom profesionalnom karijerom.

- Zahvalan sam svom šefu na velikoj podršci i ja nastavljam raditi u kardiokirurgiji - izjavio je. A tko će ga kontrolirati u svemu?

- Mene ćete kontrolirati vi. Od medija to očekujem da me prate i kontroliraju - poručio je.