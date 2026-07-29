Obavijesti

News

Komentari 2
JOSIP VARVODIĆ

Novi predsjednik HOO-a: 'Vlada daje puno novca za sport, treba ga samo znati rasporediti'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Novi predsjednik HOO-a: 'Vlada daje puno novca za sport, treba ga samo znati rasporediti'
Zagreb: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić obratio se medijima | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Svi su za boljitak hrvatskog sporta i želim da svi zajedno nastavimo dobre kriterije. HOO će krenuti u novi i transparentniji rad - smatra Varvodić

Osjećaj je dobar, sve je to rezultat naporne i intenzivne kampanje, obilaska saveza, lokalnih zajednica i puno razgovora, rekao je u razgovoru za RTL novi čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić.  On je na izbornoj Skupštini dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68 glasova.

Kampanju je ocijenio neugodnom, ali ishodom je zadovoljan.

- Svi su za boljitak hrvatskog sporta i želim da svi zajedno nastavimo dobre kriterije. HOO će krenuti u novi i transparentniji rad - smatra.

ISPRAVILI SU SE Hrvatski olimpijski odbor u priopćenju naveo: 'Novi čelnik HOO-a je Dragan Primorac'
Hrvatski olimpijski odbor u priopćenju naveo: 'Novi čelnik HOO-a je Dragan Primorac'

Raspodjela novca bit će jedan od ključnih zadataka, a Varvodić je najavio izradu kvalitetne kategorizacije sportova.

- Sve sportove treba cijeniti. Uopće ne vidim problem da svi savezi ne dobiju više novca. Novca uvijek može biti više. Vlada daje jako puno novca u sport, treba ga puno bolje raspodijeliti. Težimo povećanju, jasno -  istaknuo je novi predsjednik HOO-a.

Varvodić je potvrdio i da će uskladiti novu dužnost sa svojom profesionalnom karijerom.

- Zahvalan sam svom šefu na velikoj podršci i ja nastavljam raditi u kardiokirurgiji - izjavio je. A tko će ga kontrolirati u svemu? 

- Mene ćete kontrolirati vi. Od medija to očekujem da me prate i kontroliraju - poručio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
STAVILI MU LISICE Ovo je Poljak kojeg sumnjiče za vandalizam u Međugorju. Predali ga policiji
OSKVRNUO GOSPIN KIP

STAVILI MU LISICE Ovo je Poljak kojeg sumnjiče za vandalizam u Međugorju. Predali ga policiji

Poljski državljanin osumnjičen za skrnavljenje vjerskih objekata u Međugorju u utorak je predan Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije na daljnju kriminalističku obradu.
TUGA Lav ubio lavicu u ZOO vrtu u Zagrebu! Stigli su nedavno
'NIJE BILO NAZNAKE'

TUGA Lav ubio lavicu u ZOO vrtu u Zagrebu! Stigli su nedavno

'Čim smo doznali za napad mladog lava na lavicu, poduzeli smo sve mjere vezane uz sigurnost ljudi i životinja', kažu iz ZOO vrta
Varvodić: Sve o Krajaču sam rekao prije izbora. Čeka nas dubinska financijska analiza
DAN ODLUKE

Varvodić: Sve o Krajaču sam rekao prije izbora. Čeka nas dubinska financijska analiza

Nakon ostavke Zlatka Mateše, HOO je izabrao novog predsjednika.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026