PREKRŠIO DUŽNOST NEUTRALNOSTI?

Novi problemi za Infantina: Norvežani traže istragu zbog dodjele nagrade za mir Trumpu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Sam Corum/PRESS ASSOCIATION

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino dodijelio je Trumpu inauguracijsku nagradu za mir tijekom izvlačenja za Svjetsko prvenstvo 6. prosinca

Norveški nogometni savez (NFF) zatražio je od etičkog odbora FIFA-e da istraži dodjelu Nagrade za mir američkom predsjedniku Donaldu Trumpu od strane svjetskog nogometnog upravnog tijela. Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino dodijelio je Trumpu inauguracijsku nagradu za mir tijekom izvlačenja za Svjetsko prvenstvo 6. prosinca. FIFA nikada nije otkrila način na koji je Trump izabran za prvu nagradu.

Nekoliko mjeseci kasnije organizacija za ljudska prava FairSquare je podnijela žalbu etičkom odboru FIFA-e, tvrdeći da je Infantino prekršio svoju dužnost neutralnosti podržavajući Trumpa. Sada im se priključio i Norveški nogometni savez koji je zatražio da Etički odbor procijeni je li predsjednik FIFA-e prekršio statute upravnog tijela u vezi s političkom neutralnošću dodjelom nagrade i povezanim radnjama.

Predsjednica NFF-a Lise Klaveness rekla je da su djelovali samostalno u svom pristupu FIFA-inom etičkom odboru.

- Dobili smo podršku od drugih saveza, ali ovo pismo šaljemo sami. Zaključili smo da je beskorisno vršiti pritisak na bilo koga, to bi samo stvorilo trenje - rekao je Klaveness.

