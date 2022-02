Srbin koji je 2020. razbio zlatni Porsche u Beogradu, u ponedjeljak je ostao bez Mercedesa, piše Telegraf JETSET.

Kako doznaju, Nikolu Keljanovića (22) je u ponedjeljak zaustavila policija u Novom Beogradu zbog svjetla na autu koja su ljubičaste boje, a nije imao niti prednje registarske oznake.

Njegov Mercedes je poslan na tehnički pregled, gdje su ustanovili da automobil nije tehnički ispravan.

Keljanović je došao u centar pažnje nakon što je objavio snimku iz Novog Beograda, gdje je razbio automobil marke Porsche.

Na društvenim mrežama redovito objavljuje svoje 'ispade', a često promovira bahatost, rasipništvo i poroke.

Bez obzira na posljedice koje bi mogao snositi.

'Tatin sin' je inače osnivač stranice 'Nerad tips'. To je kladioničarska organizacija koja se bavi statističkim nogometnim predviđanjem. Nikola tvrdi kako to ta njega nije posao, već zabava kojom zarađuje.

Objavljuje fotografije kojima se hvali raskošnim životom.

- Publiku je privukao moj način života, brze vožnje, lake žene i novac. To je san svakog čovjeka. Do novca sam došao preko Instagrama, a lake se žene same pojavljuju. Moji su roditelji protiv ovoga što ja radim, no meni ne smetaju negativni komentari - ispričao je za Kurir.rs.