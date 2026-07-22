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RAT U UKRAJINI

Novi šef ukrajinske vojske krenuo jako: Na Krimu nema struje. Požari na jugu Rusije

Piše Filip Sulimanec,
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Novi šef ukrajinske vojske krenuo jako: Na Krimu nema struje. Požari na jugu Rusije
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Ukrajina redovito izvodi udare na vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije i na okupiranim područjima kako bi smanjila sposobnost Moskve za nastavak vođenja rata.

Diljem okupiranog Krima dojavljeni su nestanci struje, dok su u nekoliko gradova na jugu Rusije izbili masovni požari nakon ukrajinskih napada na maloprodajne logističke objekte u noći na 22. srpnja.

Dvije električne podstanice u okupiranom gradiću Masandri i obližnjem gradu Jalti pogođene su ukrajinskim dronovima, što je dovelo do nestanka električne energije, izvijestio je Telegram kanal Supernova Plus.

Prekidi u opskrbi električnom energijom zabilježeni su i u okupiranom gradu Alušti na jugu Krima nakon napada ukrajinskih snaga.

U međuvremenu, u ruskom gradu Krasnodaru pogođeni su objekt koji pripada ruskom gigantu za mrežnu prodaju „Wildberries”, parkiralište za kamione te stambene zgrade, izvijestio je Supernova Plus.

 - Kao rezultat napada dronovima u Krasnodaru, na nekoliko je lokacija zabilježena šteta na infrastrukturi. Krhotine drona oštetile su balkon i prozore na stanu u Prikubanskom okrugu. Nema poginulih ni ozlijeđenih - izjavio je gradonačelnik Krasnodara Jevgenij Naumov.

 - Neprijateljski napad pogodio je i logističko skladište, uzrokujući požar. Tri su osobe ozlijeđene te su prevezene u medicinske ustanove radi pružanja pomoći - dodao je Naumov.

Još jedan logistički centar tvrtke „Wildberries” pogođen je u Nevinnomjsku u Stavropoljskom kraju, ostavljajući iza sebe masivan požar.

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Guverner Stavropoljskog kraja Vladimir Vladimirov potvrdio je da su ukrajinski dronovi pogodili skladište u Nevinnomjsku, pri čemu je ozlijeđeno pet ljudi. Ukrajina redovito izvodi udare na vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije i na okupiranim područjima kako bi smanjila sposobnost Moskve za nastavak vođenja rata.

Novi vrhovni zapovjednik

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij imenovao je u utorak 43-godišnjeg general-bojnika Mihajla Drapatija novim vrhovnim zapovjednikom ukrajinske vojske, smijenivši Oleksandra Sirskog u najvećoj promjeni vojnog vodstva od početka ruske invazije.

Obnašao je dužnost zapovjednika Ukrajinskih kopnenih snaga od 2024. do 2025. godine. Osim svoje trenutačne uloge, obnašao je nekoliko značajnih zapovjednih dužnosti, uključujući zapovijedanje drugom bojnom 72. mehanizirane brigade tijekom Bitke za Mariupolj 2014. godine.

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