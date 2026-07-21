REVOLUCIJA RATA Ukrajina ugovorila 22.000 robota

Prema informacijama Ministarstva obrane Ukrajine, Agencija za nabavu u području obrane DOT već je ugovorila više od 22.000 besposadnih kopnenih vozila (UGV) za Obrambene snage za 2026. godinu.

To je gotovo dvostruko više od ukupnog broja za cijelu prošlu godinu. Ugovaranje je u tijeku te je do kraja godine planirana kupnja znatno većeg broja UGV-ova.

Foto: Ministarstvo obrane

- Svi ugovoreni UGV-ovi proizvedeni su u Ukrajini. Velika većina su logistički sustavi, nakon kojih slijede inženjerijski, a zatim borbeni sustavi. Tisuće robota već su isporučene izravno postrojbama. Od toga je 2069 osigurano putem državne tržnice oružja DOT-Chain Defence, gdje borbene postrojbe samostalno odabiru sustave koji su im potrebni koristeći proračunska sredstva - objavilo je Ministarstvo obrane.

Oni će dostavljati streljivo i hranu, evakuirati ranjene i poginule te izvoditi izviđačko-udarne operacije.

Uloga UGV-ova u ratu raste

U lipnju su postrojbe Obrambenih snaga Ukrajine izvele više od 16.600 logističkih i evakuacijskih misija koristeći kopnene robotske sustave. To je 18,6 posto više nego u svibnju i 122 posto više nego u siječnju.

Za misije s UGV-ovima postrojbe zarađuju ePoints (eBodove), koje mogu razmijeniti putem tržnice oružja Brave1 Market za: FPV dronove; teške dronove bombardere; besposadna kopnena vozila; sustave za elektroničko ratovanje (EW) i drugu opremu.

Ministarstvo obrane pomaže u širenju arsenala kopnenih robotskih sustava za Obrambene snage. Od početka godine kodificirano je i odobreno za operativnu uporabu 67 novih modela UGV-a.

- To doprinosi postizanju tehnološke nadmoći nad neprijateljem, što je jedan od prioriteta ukrajinske obrambene strategije. Što više robota vojska dobije i što češće obavljaju zadatke na prvoj crti umjesto vojnika, potencijalno se može spasiti više života naših branitelja - objavili su Ukrajinci.