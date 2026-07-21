Obavijesti

News

Komentari 0
RAT U UKRAJINI

REVOLUCIJA RATA Ukrajina ugovorila 22.000 robota

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
REVOLUCIJA RATA Ukrajina ugovorila 22.000 robota
Foto: Ministarstvo obrane
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Oni će dostavljati streljivo i hranu, evakuirati ranjene i poginule te izvoditi izviđačko-udarne operacije.

Prema informacijama Ministarstva obrane Ukrajine, Agencija za nabavu u području obrane DOT već je ugovorila više od 22.000 besposadnih kopnenih vozila (UGV) za Obrambene snage za 2026. godinu.

To je gotovo dvostruko više od ukupnog broja za cijelu prošlu godinu. Ugovaranje je u tijeku te je do kraja godine planirana kupnja znatno većeg broja UGV-ova.

Foto: Ministarstvo obrane

 - Svi ugovoreni UGV-ovi proizvedeni su u Ukrajini. Velika većina su logistički sustavi, nakon kojih slijede inženjerijski, a zatim borbeni sustavi. Tisuće robota već su isporučene izravno postrojbama. Od toga je 2069 osigurano putem državne tržnice oružja DOT-Chain Defence, gdje borbene postrojbe samostalno odabiru sustave koji su im potrebni koristeći proračunska sredstva - objavilo je Ministarstvo obrane.

Oni će dostavljati streljivo i hranu, evakuirati ranjene i poginule te izvoditi izviđačko-udarne operacije.

Uloga UGV-ova u ratu raste

U lipnju su postrojbe Obrambenih snaga Ukrajine izvele više od 16.600 logističkih i evakuacijskih misija koristeći kopnene robotske sustave. To je 18,6 posto više nego u svibnju i 122 posto više nego u siječnju.

Nezadovoljstvo raste Zelenski pod velikim pritiskom: Tisuće prosvjeduju, traže smjenu vrha ukrajinske vojske
Zelenski pod velikim pritiskom: Tisuće prosvjeduju, traže smjenu vrha ukrajinske vojske

Za misije s UGV-ovima postrojbe zarađuju ePoints (eBodove), koje mogu razmijeniti putem tržnice oružja Brave1 Market za: FPV dronove; teške dronove bombardere; besposadna kopnena vozila; sustave za elektroničko ratovanje (EW) i drugu opremu.

Ministarstvo obrane pomaže u širenju arsenala kopnenih robotskih sustava za Obrambene snage. Od početka godine kodificirano je i odobreno za operativnu uporabu 67 novih modela UGV-a.

 - To doprinosi postizanju tehnološke nadmoći nad neprijateljem, što je jedan od prioriteta ukrajinske obrambene strategije. Što više robota vojska dobije i što češće obavljaju zadatke na prvoj crti umjesto vojnika, potencijalno se može spasiti više života naših branitelja - objavili su Ukrajinci.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pobjegao iz ruske vojske. Njemačka ga želi vratiti ili u Hrvatsku ili nazad Rusima
BOJI SE SMRTI

Pobjegao iz ruske vojske. Njemačka ga želi vratiti ili u Hrvatsku ili nazad Rusima

Nikita je pobjegao u Armeniju, pa u BiH, pa Hrvatsku i u prosincu 2025. stigao u Njemačku gdje čeka rješenje statusa azila
FOTO Satelitske snimke otkrile: Ukrajinci su uništili jedan od najvrjednijih ruskih aviona!
RUSKI STRATEŠKI BOMBARDER

FOTO Satelitske snimke otkrile: Ukrajinci su uništili jedan od najvrjednijih ruskih aviona!

Rusija je posljednjih mjeseci pokušala dodatno zaštititi bazu izgradnjom ojačanih skloništa i postavljanjem lažnih silueta bombardera na pistama kako bi zbunila operatere dronova i satelitske analitičare
FOTO Moskva u dimu i vatri nakon napada. Rusija uzvratila udarom na Zaporižju
RAT U UKRAJINI

FOTO Moskva u dimu i vatri nakon napada. Rusija uzvratila udarom na Zaporižju

Ukrajina je tijekom noći izvela jedan od svojih najvećih napada dronovima na Moskovsku regiju, pri čemu ruski dužnosnici tvrde da je više od 400 bespilotnih letjelica ciljalo glavni grad i okolna područja, izazvavši požare na velikim logističkim objektima, skladištu nafte i stambenoj zgradi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026