Zelenski smijenio šefa vojske!

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog, javlja BBC.

Sirski je smijenjen samo nekoliko dana nakon što je s pozicije ministra obrane uklonjen popularni Mihajlo Fedorov. Smjena ministra obrane izazvala je i prosvjede u Ukrajini...

"Početne glasine da je kraj mandata Fedorova povezan sa sukobom između njega i Sirskog su potvrđene", piše BBC.

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