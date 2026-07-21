Sirski je smijenjen samo nekoliko dana nakon što je s pozicije ministra obrane uklonjen popularni Mihajlo Fedorov. Smjena ministra obrane izazvala je i prosvjede u Ukrajini...
SIRSKI ODLAZI
Zelenski smijenio šefa vojske!
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog, javlja BBC.
Sirski je smijenjen samo nekoliko dana nakon što je s pozicije ministra obrane uklonjen popularni Mihajlo Fedorov. Smjena ministra obrane izazvala je i prosvjede u Ukrajini...
"Početne glasine da je kraj mandata Fedorova povezan sa sukobom između njega i Sirskog su potvrđene", piše BBC.
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