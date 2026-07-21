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SIRSKI ODLAZI

Zelenski smijenio šefa vojske!

Piše 24sata,
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Zelenski smijenio šefa vojske!
Foto: Ukrainian Presidential Press Ser
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Sirski je smijenjen samo nekoliko dana nakon što je s pozicije ministra obrane uklonjen popularni Mihajlo Fedorov. Smjena ministra obrane izazvala je i prosvjede u Ukrajini...

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog, javlja BBC.

Sirski je smijenjen samo nekoliko dana nakon što je s pozicije ministra obrane uklonjen popularni Mihajlo Fedorov. Smjena ministra obrane izazvala je i prosvjede u Ukrajini...

"Početne glasine da je kraj mandata Fedorova povezan sa sukobom između njega i Sirskog su potvrđene", piše BBC.

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