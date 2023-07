Novi skandal na Svetom Duhu: Ženi ostala gaza u trbuhu nakon operacije! Shvatili su drugi dan

U KB Sveti Duh u Zagrebu, liječnik je stranoj državljanki, koja je završila na hitnom carskom rezu, u trbuhu ostavio sterilnu kompresu unatoč upozorenju instrumentarke da jedan tupfer nedostaje.

Prema dokumentaciji koju posjeduje Jutarnji list, žena je radi hitnog carskog reza zaprimljena 11. srpnja te je rodila u 19.54 sata. Sam zahvat prošao je uredno, a dijete je rođeno zdravo.

Instrumentarka je nakon završene operacije napisala da je tupfera prije operacije bilo 20, a nakon 19 te da je "Operater obaviješten i upozoren prije šivanja fascije". Kirurg je bez obzira na to zašio pacijenticu, a tupfer je ostao u njenoj utrobi, što je moglo dovesti do sepse. To je potvrdio i rendgen te je pacijentica u 17.30 sati, nepuna 24 sata nakon poroda, ponovno završila na operacijskom stolu, a tupfer je pronađen između uterusa i sigme. Zahvat je, srećom, uredno prošao.

Iz Svetog Duha se još uvijek nisu službeno oglasili.