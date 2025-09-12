Obavijesti

POTVRDILO MINISTARSTVO

Novi slučaj afričke svinjske kuge u Erdutu: 'Nesmetano cirkulira na tom području, visoki je rizik'

Piše HINA,
Trenutačno su na snazi zone zaštite u Osječko-baranjskoj županiji u naseljima Sarvaš i Tenja na području Grada Osijeka te u naseljima Bijelo Brdo i Dalj na području Općine Erdut

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvijestilo je da je zbog novog izbijanja afričke svinjske kuge (ASK), potvrđenog u petak na objektu s 20 držanih svinja na području naselja Dalj u Općini Erdut, proširilo zonu zaštite i zona nadziranja na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

"Današnje novo izbijanje dokazuje kako virus afričke svinjske kuge na tom području nesmetano cirkulira te predstavlja stalni visoki rizik za sve objekte na kojima se drže svinje. Ponovno pozivamo sve subjekte na kontinuiranu provedbu svih biosigurnosnih i higijenskih mjera na svojim objektima te da posebnu pažnju obrate na mogući neizravni kontakt s virusom afričke svinjske kuge u okolišu tijekom poljoprivrednih i šumskih radova", poručuju iz Ministarstva.

Trenutačno su na snazi zone zaštite u Osječko-baranjskoj županiji u naseljima Sarvaš i Tenja na području Grada Osijeka te u naseljima Bijelo Brdo i Dalj na području Općine Erdut. U Vukovarsko-srijemskoj županiji, pak, na snazi su zone zaštite u naseljima Novi Jankovci, Stari Jankovci i Srijemske Laze na području Općine Stari Jankovci.

'POŠTUJTE MJERE' Ministarstvo upozorilo: Svinjska kuga se i dalje širi na području Osječko-baranjske županije
Ministarstvo upozorilo: Svinjska kuga se i dalje širi na području Osječko-baranjske županije

Nadalje, zone nadziranja u Osječko-baranjskoj županiji su u naseljima Nemetin, Klisa Osijek, Brijest, Podravlje, Briješće i Tvrđavica na području Grada Osijeka, naseljima Aljmaš i Erdut na području Općine Erdut, Antunovac i Ivanovac u Općini Antunovac, Bilje i Kopačevo u Općini Bilje, Livana u Općini Čepin, Ernestinovo, Divoš i Laslovo u Općini Ernestinovo i Silaš i Palača u Općini Šodolovci.

U Vukovarsko-srijemskoj županiji zone nadziranja su u naseljima Vera, Ćelije, Bobota i Trpinja na području Općine Trpinja, Borovo na području Općine Borovo, Korog u općini Tordinci, Slakovci i Orolik u Općini Stari Jankovci, Petrovci i Svinjarevci u Općini Bogdanovci, Berak u Općini Tompojevci, Negoslavci u Općini Negoslavci, Komletinci i Otok na području Grada Otoka, Privlaka u Općini Privlaka, Mirkovci na području Grada Vinkovci i Cerić na području Općine Nuštar.

