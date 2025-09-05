Novi slučajevi afričke svinjske kuge u Slavoniji, ovo su nove zone zaštite i nadziranja

Zbog danas potvrđenog izbijanja afričke svinjske kuge (ASK) na jednom objektu s držanim svinjama na području osječkog prigradskog naselja Tenja, resorno ministarstvo donijelo je novo rješenje kojim se proširuju zone zaštite i nadziranja na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije, priopćeno je u petak. Tako, zona zaštite za Osječko-baranjsku županiju određene je za naselja Tenja i Sarvaš na području Osijeka te naselje Bijelo Brdo u općini Erdut.

Zona nadziranja za tu županiju uključuje, pak, naselja Antunovac i Ivanovac u općini Antunovac, naselje Bilje u istoimenoj općini, naselje Livana u općini Čepin, naselja Ernestinovo, Divoš i Laslovo u općini Ernestinovo, naselja Osijek, Brijest, Podravlje, Briješće i Tvrđavica u gradu Osijeku te naselja Nemetin i Klisa na području tog grada, naselja Silaš i Palača u općini Šodolovci te naselja Aljmaš i Dalj na području općine Erdut.

Na području Vukovarsko-srijemske županije, pak, u zoni nadziranja su naselja Vera i Ćelije u općini Trpinja te naselje Korog u općini Tordinci, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Iz Ministarstva apeliraju na subjekte koji drže svinje da čuvaju svoje uzgoje, kontinuirano provode mjere biosigurnosti i surađuju s veterinarima kako bi se spriječilo daljnje izbijanja bolesti u uzgojima svinja.