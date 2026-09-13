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NJEMAČKA NA IZBORIMA

Novi test za AfD: Nakon povijesne pobjede na istoku, Njemačka glasa u Donjoj Saskoj

Piše HINA,
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Novi test za AfD: Nakon povijesne pobjede na istoku, Njemačka glasa u Donjoj Saskoj
Foto: Thilo Schmuelgen
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Oko 6,3 milijuna birača izlazi na lokalne izbore u jednoj od najvećih zapadnonjemačkih saveznih zemalja. AfD je ondje znatno slabiji nego na istoku, ali će rezultat pokazati koliko se njegov uspon proširio i na zapad zemlje

U nedjelju se održavaju izbori u okruzima, gradovima i lokalnim samoupravama njemačke savezne pokrajine Donje Saske, samo tjedan dana nakon povijesne pobjede krajnje desnice u istočnonjemačkoj saveznoj zemlji Saska-Anhalt te uoči dvaju ključnih izbora na državnoj razini.

Iako lokalni izbori obično ne privlače mnogo pozornosti, oči su ove nedjelje uprte u Donju Sasku, nakon velike pobjede stranke Alternativa za Njemačku (AfD) na izborima 6. rujna te uoči izbora u gradu-državi Berlinu i saveznoj pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje 20. rujna.

Iako je ta krajnje desna stranka ostvarila značajan rast na istoku te postala popularnija i na zapadu nije ni približno toliko snažna u Donjoj Saski i drugim zapadnim saveznim zemljama kao na području bivše Istočne Njemačke.

Na lokalnim izborima u Donjoj Saski 2021. godine, AfD je na razini okruga osvojio tek 4,6 % glasova.

Podružnica AfD-a u toj saveznoj zemlji sada je pod nadzorom domaće sigurnosne službe zbog sumnje na desničarski ekstremizam, što stranka pravnim putem nastoji osporiti.

Četvorici kandidata AfD-a onemogućeno je sudjelovanje na izborima zbog dvojbi u njihovu odanost ustavnom poretku.

Oko 6,3 milijuna stanovnika te savezne zemlje  koja se proteže od Sjevernog mora do gorja Harz  ima pravo glasa pri izboru gradonačelnika, čelnika okruga i članova lokalnih vijeća.

Godinu dana prije sljedećih izbora za parlament, ovi izbori pružaju uvid u raspoloženje u toj zemlji kojom upravlja koalicija socijaldemokrata (SPD) i Zelenih.

Glasovanje se odvija u sjeni pojačanih planova za smanjenje troškova u proizvođaču automobila Volkswagenu, u kojem Donja Saska ima vlasnički udio.

Eventualni drugi krug izbora održat će se 27. rujna.

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