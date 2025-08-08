Novi toplinski val: Temperature će ponegdje ići do 40 stupnjeva

U Hrvatskoj će u petak biti vedro i sunčano, bez značajnijih naoblaka ili oborina. U unutrašnjosti će vjetar biti uglavnom slab, što znači da će vrućina biti izraženija, dok će na Jadranu puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. U jutarnjim i večernjim satima uz obalu će zapuhati i blaga bura, donoseći kratkotrajno osvježenje.

Temperature će biti visoke u cijeloj zemlji. Najniže jutarnje vrijednosti kretat će se između 11 i 24°C, dok će najviše dnevne temperature dosezati od 29 do čak 34°C.

Ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Güttler rekao je u četvrtak za RTL kako nas od nedjelje očekuje pravi ljetni 'zakuh'. Temperature će u pojedinim dijelovima zemlje dosezati i do 40 stupnjeva, a ni noću neće biti puno lakše. Toplinski val trebao bi potrajati cijeli tjedan, iako se početkom sljedećeg tjedna očekuje lagani pad temperatura. No općenito, ostatak kolovoza donosi još dosta vrućih dana, bez oborina.

DHMZ je za petak izdao žuti alarm za riječku regiju zbog visokih temperatura.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.