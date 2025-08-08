Obavijesti

News

Komentari 0
NI NOĆI NEĆE BITI LAKŠE...

Novi toplinski val: Temperature će ponegdje ići do 40 stupnjeva

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Novi toplinski val: Temperature će ponegdje ići do 40 stupnjeva
Velike vrućine u centru Sarajeva, građani i turisti hlade se na razne načine | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

DHMZ je za petak izdao žuti alarm za riječku regiju zbog visokih temperatura. Toplinski val kreće od nedjelje i trajat će i idući tjedan

U Hrvatskoj će u petak biti vedro i sunčano, bez značajnijih naoblaka ili oborina. U unutrašnjosti će vjetar biti uglavnom slab, što znači da će vrućina biti izraženija, dok će na Jadranu puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. U jutarnjim i večernjim satima uz obalu će zapuhati i blaga bura, donoseći kratkotrajno osvježenje.

Temperature će biti visoke u cijeloj zemlji. Najniže jutarnje vrijednosti kretat će se između 11 i 24°C, dok će najviše dnevne temperature dosezati od 29 do čak 34°C. 

Ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Güttler  rekao je u četvrtak za RTL kako nas od nedjelje očekuje pravi ljetni 'zakuh'. Temperature će u pojedinim dijelovima zemlje dosezati i do 40 stupnjeva, a ni noću neće biti puno lakše. Toplinski val trebao bi potrajati cijeli tjedan, iako se početkom sljedećeg tjedna očekuje lagani pad temperatura. No općenito, ostatak kolovoza donosi još dosta vrućih dana, bez oborina.

PADALI REKORDI Srpanj je bio treći najtopliji u povijesti mjerenja. U Turskoj izmjerili 50,5 stupnjeva Celzija
Srpanj je bio treći najtopliji u povijesti mjerenja. U Turskoj izmjerili 50,5 stupnjeva Celzija

DHMZ je za petak izdao žuti alarm za riječku regiju zbog visokih temperatura. 

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dida Klarić (84) sinjska je dika: 'Euri me nisu zanimali. Ljudi su stajali satima, htio sam pomoći'
IVANOVA LIVADA ZA PARKIRANJE

Dida Klarić (84) sinjska je dika: 'Euri me nisu zanimali. Ljudi su stajali satima, htio sam pomoći'

Dok sam gledao kako stoje u kolonama i pokušavaju stići na Thompsonov koncert, pokazao sam svoju zemlju i rekao - slobodno stanite! Nikakvi euri me ne zanimaju
Teolog: ’Molite se u tajnosti. A na koncertima su mač i križ koji nikako ne idu jedan uz drugoga’
’GDJE JE ZAKAZALA CRKVA?’

Teolog: ’Molite se u tajnosti. A na koncertima su mač i križ koji nikako ne idu jedan uz drugoga’

Komentirao je i katoličku ikonografiju na koncertima Marka Perkovića Thompsona, a brine ga što mladi ne razmišljaju kritički o simbolima mača i križa
Jezivo: Zadavio suprugu i sina (13) na spavanju pa pobjegao. Danima se skrivao na selu u BiH
POGINUTA OPTUŽNICA

Jezivo: Zadavio suprugu i sina (13) na spavanju pa pobjegao. Danima se skrivao na selu u BiH

Osumnjičenog su 17. veljače uhitili policijski službenici kod Prnjavora. Podignuta je optužnica da je na podmukao način ubio supurug i sina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025