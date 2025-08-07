Obavijesti

News

Komentari 0
PADALI REKORDI

Srpanj je bio treći najtopliji u povijesti mjerenja. U Turskoj izmjerili 50,5 stupnjeva Celzija

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Srpanj je bio treći najtopliji u povijesti mjerenja. U Turskoj izmjerili 50,5 stupnjeva Celzija
Foto: BRUNA CASAS/REUTERS

Prošli mjesec bio je treći najtopliji srpanj na Zemlji od početka mjerenja, a uključivao je i rekordnu temperaturu u Turskoj od 50,5 stupnjeva Celzija, rekli su znanstvenici u četvrtak

Prošli mjesec nastavio se trend ekstremnih klimatskih uvjeta koje znanstvenici pripisuju globalnom zagrijavanju uzrokovanom ljudskim djelovanjem, iako je došlo do pauze u obaranju rekordnih temperatura za planet. Prema EU-ovoj Službi za klimatske promjene Copernicus (C3S), prosječna globalna temperatura zraka na površini bila je 0,45 stupnjeva Celzija iznad prosjeka za taj mjesec iz razdoblja od 1991. do 2020.

"Dvije godine nakon najtoplijeg srpnja u povijesti mjerenja, nedavni niz globalnih temperaturnih rekorda je završen - za sada", rekao je Carlo Buontempo, direktor C3S-a.

TOPLINSKI UDAR Europa se kuha: Zapad proživio najtopliji lipanj ikad...
Europa se kuha: Zapad proživio najtopliji lipanj ikad...

"Ali to ne znači da su klimatske promjene prestale. Nastavili smo svjedočiti učincima zagrijavanja svijeta u događajima poput ekstremnih vrućina i katastrofalnih poplava u srpnju."

Iako nije bilo tako vruće kao u rekordnom srpnju 2023. i drugom najtoplijem srpnju 2024., prosječna temperatura Zemljine površine prošli mjesec i dalje je bila 1,25 stupnja Celzija iznad predindustrijskog razdoblja od 1850.-1900.

Štoviše, 12-mjesečno razdoblje od kolovoza 2024. do srpnja 2025. bilo je 1,53 stupnja Celzije toplije od predindustrijskih razina, premašujući prag od 1,5 stupnja koji je postavljen kao maksimum u Pariškom sporazumu kojim se nastojalo obuzdati globalno zagrijavanje, a stupio je na snagu 2016. godine.

PAZITE SE Pakao u Hercegovini! Mostar najtopliji u Europi, izmjereno 41°C: 'Ne izlazite na sunce...'
Pakao u Hercegovini! Mostar najtopliji u Europi, izmjereno 41°C: 'Ne izlazite na sunce...'

Glavni uzrok klimatskih promjena je oslobađanje stakleničkih plinova iz izgaranja fosilnih goriva.

Prošla godina bila je najtoplija godina ikad zabilježena na svijetu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Fotografija iz Oluje koja je cijeli svijet obišla: 'Godinama sam se pitao tko je dječak s te fotke'
NIKAD ZABORAVLJENO

Fotografija iz Oluje koja je cijeli svijet obišla: 'Godinama sam se pitao tko je dječak s te fotke'

Čekao sam susret s mladićem kojeg sam snimio u jednome mračnom razdoblju, u ratu, i kojeg nisam vidio 27 godina, kaže Belošević.
Iskustva ogorčenih mladića koji su radili na koncertu u Zagrebu: Nekim konobarima nisu platili
Gazda Rajiču, di je zapelo?

Iskustva ogorčenih mladića koji su radili na koncertu u Zagrebu: Nekim konobarima nisu platili

‘Našamarao me neki ćelavac dok me optuživao da sam uzeo bakšiš’, pričaju i mladići koji su radili Thompsona u Sinju
Znanstvenik s Harvarda tvrdi da je komet ATLAS svemirski brod. Evo što kažu naši stručnjaci
Tu-du-du, nema nam pomoći!

Znanstvenik s Harvarda tvrdi da je komet ATLAS svemirski brod. Evo što kažu naši stručnjaci

VIDEO Objekt se kreće značajno brže od drugih sličnih objekata i ima neobičnu putanju, stoga je moguće da ipak nije riječ o običnom kometu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025