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ODGOVOR NA AMERIČKI NAPAD

Iranska revolucionarna garda prijeti Amerikancima: 'Naš će odgovor biti brz i odlučan'

Piše HINA,
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Iranska revolucionarna garda prijeti Amerikancima: 'Naš će odgovor biti brz i odlučan'
Foto: Wana News Agency/REUTERS

Snage Američkog središnjeg zapovjedništva (CENTCOM) ranije su potvrdile da su izvele napade na Iran kao odgovor na jučerašnji iranski napad na trgovački brod 'Ever Lovely' koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac

Iranska revolucionarna garda (IRGC) je objavila da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan.

Iranska državna televizija izvijestila je da je IRGC priopćio da je odbio američki napad na otok Sirik, koji se nalazi na obali Hormuškog tjesnaca, izvijestio je Reuters.

Snage Američkog središnjeg zapovjedništva (CENTCOM) ranije su potvrdile da su izvele napade na Iran kao odgovor na jučerašnji iranski napad na trgovački brod 'Ever Lovely' koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac.

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