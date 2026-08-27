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magnitude 5,0

Novi udar na Tibet! Potres pogodio područje nakon katastrofalnih poplava

Piše HINA,
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Novi udar na Tibet! Potres pogodio područje nakon katastrofalnih poplava
Foto: Canva
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Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara u sjevernom Tibetu

Potres magnitude 5,0 pogodio je u četvrtak navečer kinesku regiju Tibet, stotinama kilometara sjeverno od područja na granici Nepala i Kine koje su pogodile razorne bujične poplave, objavio je Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ). Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara u sjevernom Tibetu.

U razornim poplavama poginulo je najmanje 362 ljudi, dok se više od 1000 osoba smatra nestalima.

Kineski centar za potrese u srijedu je također zabilježio potres magnitude 4,7 u tibetanskoj prefekturi Nagqu, objavila je državna novinska agencija Xinhua.

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Kina je u Tibetu proglasila četvrtu razinu odgovora na poplave zbog opasnosti od izlijevanja jezera nastalog nakon što je odron blokirao tok rijeke.

Ministarstvo vodnih resursa naložilo je lokalnim vlastima praćenje jezera i oborina te u pogođeno područje poslalo stručni tim.

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