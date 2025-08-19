Obavijesti

Novi udarac Dodiku: Oduzimaju mu diplomatsku putovnicu, ima 15 dana da je vrati ministarstvu

U slučaju da se Dodik ogluši na rok, Ministarstvo vanjskih poslova će obavijestiti Graničnu policiju i diplomatsko-konzularnu mrežu BiH o činjenici da mu je putovnica poništena

Bivšem predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku se oduzima diplomatska putovnica, doznaje Klix.ba. Dodik ima 15 dana da putovnicu vrati ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo će obavijestiti Graničnu policiju i diplomatsko-konzularnu mrežu BiH o činjenici da mu je putovnica poništena u slučaju da Dodik ne vrati putovnicu u navedenom roku. Dodiku je nedavno oduzet mandat odlukom Centralne izborne komisije (CIK) BiH. Ovu odluku je potvrdilo Apelacijsko vijeće Suda BiH. Mandat mu je oduzet zbog pravomoćne presude zbog neizvršenja odluka visokog predstavnika u BiH, koja je donesena u srpnju.

Dodik je dobio godinu dana zatvora, što je otkupio uplatom 36.500 KM. Također je dobio šest godina zabrane političkog djelovanja. Oduzet mu je mandat te je od 18. kolovoza izgubio mjesto predsjednika RS-a.

