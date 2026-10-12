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TRUMP PRITIŠĆE ZELENSKOG

Granić: Putin želi kapitulaciju Ukrajine, nije mu do pregovora

Piše Ivan Hruškovec,
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Granić: Putin želi kapitulaciju Ukrajine, nije mu do pregovora
Foto: HRT
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Predsjednik Trump često mijenja pozicije, a ovo što je učinjeno u ovom trenutku je to da se Ukrajina uspješno brani od ruske agresije i da su se njezini napadi na ruske energetske potencijale pokazali najefikasnijim, kaže Mate Granić

SAD prijeti obustavom isporuke oružja i dijeljenja obavještajnih podataka s Ukrajinom kako bi prisilili Kijev da zaustavi napade na rusku energetsku infrastrukturu, objavio je Financial Times pozivajući se na europske dužnosnike. Prema navodima lista, Washington lobira kod europskih prijestolnica i ukrajinskih vlasti kako bi zaustavio napade na ruske rafinerije nafte. Pritisak dolazi u trenutku kada visoke cijene dizela i drugih goriva, potaknute ratom u Ukrajini i krizom na Bliskom istoku, stvaraju političke probleme američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i republikancima uoči izbora za Kongres na polovini njegova mandata. O mogućim posljedicama američkog pritiska na Ukrajinu u emisiji Studio 4 HRT-a govorio je posebni savjetnik predsjednika Vlade za vanjsku politiku Mate Granić.

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Granić je aktualnu situaciju usporedio s događajima iz 30-ih godina prošlog stoljeća.

- Ovo podsjeća na 30-e godine prošlog stoljeća kada je britanski premijer Chamberlain potpisao sporazum s fašističkom Njemačkom i Italijom te kada se vratio u Britaniju mahao sa sporazumom, a nakon toga, nacistička Njemačka je napala Poljsku. I Rusija je potpisala sporazum s nacističkom Njemačkom - rekao je Granić.

Dodao je kako ruski predsjednik Vladimir Putin, prema njegovoj procjeni, ne pregovara s ciljem postizanja kompromisa, nego želi kapitulaciju Ukrajine. Među ruskim zahtjevima naveo je preuzimanje cijelog Donbasa, smanjenje ukrajinskih vojnih kapaciteta, odustajanje od članstva u NATO-u i odbacivanje mirovnih snaga iz država članica Saveza.

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- Predsjednik Trump često mijenja pozicije, a ovo što je učinjeno u ovom trenutku je to da se Ukrajina uspješno brani od ruske agresije i da su se njezini napadi na ruske energetske potencijale pokazali najefikasnijim. Oni slabe, ne samo rusku energetiku, već i financijski je slabe i u ovom trenutku Trump govori, zaustavite to jer njemu radi međuizbora treba 300 tisuća tona dizela, naglasio je Akrap.

Njegova je ocjena da američki pritisak dolazi u trenutku kada Ukrajina napadima na rusku energetsku infrastrukturu nastoji ograničiti prihode kojima Moskva financira rat, dok Washington istodobno nastoji ublažiti posljedice visokih cijena goriva na domaćem tržištu.

Pitanje američke potpore Ukrajini tako se ponovno ispreplelo s energetskim interesima i unutarnjopolitičkim pritiscima u SAD-u, a moguće ograničavanje vojne i obavještajne pomoći moglo bi imati posljedice za nastavak ukrajinske obrane.

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