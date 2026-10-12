Rusija prekršila dogovor odmah nakon Trumpove objave: Izveli napade na ukrajinske elektrane

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa zatražila je od Kijeva hitan prestanak udara na rusku energetsku infrastrukturu. Kako bi proveli novi plan o energetskom prekidu vatre, američki dužnosnici zaprijetili su potpunim zaustavljanjem mehanizma nabave oružja za ukrajinsku vojsku, piše BBC,

Prema izvješćima europskih dužnosnika, Washington posljednjih dana vrši snažan pritisak na ukrajinske vlasti. Američka administracija izravno prijeti zaustavljanjem sustava PURL, ključnog mehanizma preko kojeg Kijev nabavlja američko oružje. Uz to, zaprijetili su i obustavom razmjene osjetljivih obavještajnih podataka.

Razlog za ovakav drastičan potez su iznimno uspješni napadi ukrajinskih dronova dugog dometa. Kijev tvrdi da je onesposobljeno više od 50 posto ruskih kapaciteta za preradu nafte, što snažno pogađa rusko gospodarstvo. To je potvrdio i sam Vladimir Putin, priznavši štetu nanesenu ruskoj ekonomiji i opskrbi trupa.

Bijela kuća odbila je službeno komentirati navode o telefonskim pozivima u kojima se prijeti Ukrajini. Ipak, zamjenik šefa ureda ukrajinskog predsjednika Pavlo Palisa potvrdio je da su takvi kontakti s američkom stranom postojali.

Uvjetni prekid vatre i novi ruski udari

Američki predsjednik objavio je u nedjelju na društvenim mrežama da su Moskva i Kijev dogovorili obustavu napada na energetska postrojenja. Naglasio je da obje strane moraju poštovati taj dogovor s trenutnim učinkom.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski priznao je da mu je takva objava bila potpuno iznenađenje. Istaknuo je da Ukrajina pozdravlja svaku deeskalaciju, ali očekuje da Rusija prva prestane gađati ukrajinsku elektroenergetsku mrežu.

​- Mi uvozimo dizelsko gorivo i benzin, a treba nam da Rusi prestanu napadati našu mrežu - poručio je neimenovani ukrajinski dužnosnik za medije.

Samo nekoliko sati nakon najave o energetskom primirju, Rusija je izvela nove napade na ukrajinske elektrane. Ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha upozorio je da je Moskva prekršila dogovor odmah nakon Trumpove objave, čime je ozbiljnost sporazuma dovedena u pitanje.

Prava pozadina američkog pritiska leži u globalnim cijenama goriva, koje predstavljaju velik politički problem za republikance uoči nadolazećih izbora za Kongres. Trump pokušava pokazati biračima da može smanjiti cijene goriva u SAD-u, za čiji rast je ranije okrivio upravo ukrajinske napade na ruske rafinerije.

Zbog toga je američki predsjednik samo dva dana prije priče o prekidu vatre najavio dogovor s Putinom o uvozu ruskog dizela na američko tržište. Taj potez izazvao je ogorčenje u Kijevu, ali i među mnogim američkim te europskim saveznicima. Zelenski je odluku nazvao pukim poklonom Putinu i izravnom investicijom u rat.

Sedam američkih senatora iz obje glavne stranke hitno je objavilo izjavu u kojoj osuđuju dozvolu za uvoz ruskog goriva. Podsjetili su da je Kongres ranije strogo zabranio uvoz ruskih energenata kako bi spriječio financiranje ruske vojske američkim dolarima.