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NAPETOSTI U TJESNACU

Novi udari SAD-a na Iran: Trump naredio akciju zbog prijetnji

Piše HINA,
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Novi udari SAD-a na Iran: Trump naredio akciju zbog prijetnji
Foto: U.S. Central Command
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Američka vojska objavila je da je pokrenula novu rundu udara na Iran kako bi spriječila napade na civilne posade i komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu. Navode da je akciju naredio predsjednik Trump.

 Američka vojska objavila je u nedjelju da je pokrenula novu rundu udara na Iran, kako bi ga spriječila u napadu na brodove u Hormuškom tjesnacu. Prema poruci na X-u američkog središnjeg zapovjedništva, udari su nastavljeni u 17:00 sati po washingtonskom vremenu (21:00 GMT). Navodi se kako je cilj spriječiti Teheran da "napada civilne posade i komercijalne brodove" u tjesnacu.

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"Vrhovni zapovjednik naredio je ove udare kako bi natjerao Iran da se ponaša odgovornije", dodala je vojska, misleći na američkog predsjednika Donalda Trumpa.

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