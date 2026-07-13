Novi udari SAD-a na Iran: Trump naredio akciju zbog prijetnji

Američka vojska objavila je u nedjelju da je pokrenula novu rundu udara na Iran, kako bi ga spriječila u napadu na brodove u Hormuškom tjesnacu. Prema poruci na X-u američkog središnjeg zapovjedništva, udari su nastavljeni u 17:00 sati po washingtonskom vremenu (21:00 GMT). Navodi se kako je cilj spriječiti Teheran da "napada civilne posade i komercijalne brodove" u tjesnacu.

"Vrhovni zapovjednik naredio je ove udare kako bi natjerao Iran da se ponaša odgovornije", dodala je vojska, misleći na američkog predsjednika Donalda Trumpa.