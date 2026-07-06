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Ukrajina izvela masovni napad dronovima na Rusiju, ponovno pogođena rafinerija nafte

Piše HINA,
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Ukrajina izvela masovni napad dronovima na Rusiju, ponovno pogođena rafinerija nafte
Foto: X/Screenshoot
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Ukrajina je napala oko 20 ruskih regija i regija pod ruskom kontrolom, uključujući Krim, izvijestilo je rusko ministarstvo obrane

Ukrajina je lansirala više od 500 dronova u napadu na Rusiju, priopćilo je u ponedjeljak rusko ministarstvo obrane, dodajući da je oboreno 519 bespilotnih letjelica.

Ukrajina je također izvela još jedan napad na rafineriju u velikom gradu Jaroslavlju, sjeverno od Moskve, izvijestio je neovisni online portal Astra. Fotografije koje kruže društvenim mrežama prikazuju oblake dima iznad postrojenja. Rafinerija je u prošlosti nekoliko puta napadnuta.

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Nema službenih informacija o mogućoj šteti na postrojenju za preradu nafte. Prema riječima guvernera Mihaila Jevrajeva, protuzračna obrana oborila je više od 70 dronova.

"Dvije osobe zadobile su ozljede od šrapnela", napisao je na Telegramu, dodavši da se liječe u bolnici. Upozorio je na moguće daljnje napade.

Ukrajina je napala oko 20 ruskih regija i regija pod ruskom kontrolom, uključujući Krim, izvijestilo je rusko ministarstvo obrane.

Na poluotoku je u napadima dronova ubijena jedna žena, a ozlijeđene su još dvije osobe, napisao je guverner Sergej Aksjonov.

U lučkom gradu Sevastopolju pogođena je energetska infrastruktura, izvijestio je guverner Mihail Razvožajev. Dodao je da je opskrba električnom energijom za većinu kućanstava obnovljena nakon prelaska na rezervni kapacitet.

U ruskim bombardiranjima u ponedjeljak je u kijevskoj regiji poginulo najmanje 14 ljudi.

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