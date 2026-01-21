Obavijesti

Novi užas u Španjolskoj! Ovo je mjesto gdje se zemlja srušila na vlak. Jedan mrtav, 39 u bolnici

KATALONIJA, ŠPANJOLSKA Putnički vlak izletio s tračnica blizu Barcelone nakon što se na njega odronila zemlja i srušila potporni zid. Strojovođa je poginuo, 37 ljudi je ozlijeđeno. Prije tri dana na jugu Španjolske u sudaru vlakova poginulo je najmanje 42 ljudi, preko 100 ih je u bolnici
One Dead And At Least 15 Injured When Train Derails In Gelida (Barcelona)
Putnički vlak izletio s tračnica blizu Barcelone | Foto: Lorena SopÃªNa
Putnički vlak izletio s tračnica blizu Barcelone | Foto: Lorena SopÃªNa
