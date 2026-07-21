NOVI VAL NAPADA Iran objavio fotografiju gorućeg tankera u Hormuzu: 'Vjerovali su SAD-u'

Eksplozije su prijavljene u nekoliko dijelova Irana rano u utorak nakon što je američka vojska pokrenula novi val napada na ciljeve u toj zemlji. Iranska novinska agencija Tasnim izvijestila je o eksplozijama u Konaraku, u jugoistočnoj pokrajini Sistan-Balučestan i u lučkom gradu Chabaharu u Omanskom zaljevu.

Iranska državna televizija Press TV također je izvijestila o američkim napadima u blizini grada Shiraza u južnom središnjem Iranu. Novinska agencija Fars objavila je da se čulo nekoliko eksplozija oko otoka Qeshm u Hormuškom tjesnacu i u blizini južnog grada Bandar Abbas.

Ranije je američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) na platformi društvenih medija X izjavilo da su napadi započeli u 23.30 po lokalnom vremenu u Iranu u ponedjeljak, ali nije otkrilo konkretne ciljeve.

"Udari su osmišljeni kako bi dodatno oslabili iranske vojne sposobnosti koje se koriste za napad na komercijalno brodarstvo u Hormuškom tjesnacu", priopćio je CENTCOM.

Tanker pogođen u Hormuškom tjesnacu

Napadi su označili 10. uzastopnu noć američkih napada na ciljeve u Iranu nakon što je Teheran izveo napade na zemlje u kojima se nalaze američke vojne baze u regiji.

U međuvremenu, tanker je pogođen neidentificiranim projektilom u Hormuškom tjesnacu kod obale Omana, priopćila je agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovinske operacije (UKMTO), dan nakon što se drugi brod zapalio nakon napada u istom području. UKMTO je na X-u objavio da se incident dogodio oko 8 nautičkih milja (15 kilometara) sjeveroistočno od Lime u Omanu.

Iranska državna novinska agencija IRIB je objavila fotografiju gorućeg tankera uz opis: "Posljedice vjerovanja SAD-u. Ovo je scena iz Hormuza".

The consequences of trusting the U.S.; scenes from the Strait of Hormuz hours ago. pic.twitter.com/RpN2SAlFOb — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) July 20, 2026

Iran je zahtijevao da brodovi koriste rutu uz njegovu obalu kroz Hormuški tjesnac i više je puta rekao da je samo ruta koju je odredio Teheran sigurna.

Spor oko plovidbe strateškim plovnim putem, ključnom tranzitnom rutom za globalne pošiljke nafte, plina i gnojiva, postao je središnja točka žarišta u eskalirajućem sukobu između Sjedinjenih Država i Irana.