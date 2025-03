Novi Zagreb bez tramvaja za vikend, ZET u novim radovima

Zbog radova na ispravljačkoj stanici Zapruđe, u subotu i nedjelju bit će obustavljen tramvajski promet Avenijom Dubrovnik i Avenijom Marina Držića do raskrižja s Ulicom grada Vukovara, izvijestili su iz ZET-a u četvrtak.

Tramvajske linije 6, 7 i 14 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 6: Črnomerec - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Ulica grada Vukovara - Heinzelova

Linija 7: Arena Zagreb - Jadranski most - Savska - Ulica grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Kvaternikov trg - Dubrava

Linija 14: Mihaljevac - Trg bana Josipa Jelačića - Savska - Savski most

Umjesto tramvaja, uspostavlja se privremena autobusna linija 607 (Savski most - Novi Zagreb - Ulica grada Vukovara) koja će prometovati trasom:

Savski most - Jarunska ulica - Jadranski most - Avenija Dubrovnik - Zapruđe - Avenija Marina Držića - polukružno okretanje Ulica grada Vukovara - Avenija Marina Držića - Zapruđe - Avenija Dubrovnik - Jadranski most - Savski most.

Polazno stajalište u smjeru Savskog mosta bit će na Aveniji Marina Držića, kod oznake za 16. meridijan.

Noćna tramvajska linija 31 prometovat će redovito.

Korisnike ljubazno molimo za razumijevanje.