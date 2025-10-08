Novi zakon u Njemačkoj. Za sve su zaslužni dronovi s istoka

Njemačkoj policiji bit će dopušteno obarati dronove prema novom zakonu usmjerenom na povećanje sigurnosti. Dronovi bez poznatog vlasnika u posljednjim su tjednima ometali zračni promet diljem kontinenta. Neki su primijećeni iznad bolnica, kanala, tvornica oružja i drugih lokacija kritične infrastrukture u Njemačkoj, piše Guardian.

Lideri iz Njemačke i drugih zemalja kažu da se bore s tim relativno novim izazovom te vjeruju da dronovi potječu od ruskih operatera, koji ih koriste kao dio hibridnog rata koji Kremlj vodi na europskom tlu.

Foto: Stringer

U srijedu je njemačka vlada usvojila nacrt zakona kojim se policiji daje ovlast za obaranje dronova koji predstavljaju izravnu prijetnju. Zakon sada mora dobiti odobrenje parlamenta.

U objavi na društvenim mrežama, njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da je zakon usmjeren na povećanje sigurnosti u Njemačkoj.

- Incidenti s dronovima ugrožavaju našu sigurnost. To nećemo dopustiti. Jačamo ovlasti savezne policije kako bi dronovi ubuduće mogli biti brže otkriveni i presretnuti - rekao je.

Zakon je napisan ubrzanim tempom kao odgovor na nedavne incidente, uključujući pojavu dronova iznad minhenskog aerodroma prošlog četvrtka, što je dovelo do otkazivanja desetaka letova i ostavilo tisuće putnika na aerodromu.

Porijeklo dronova još uvijek nije utvrđeno. Vlasti su navele da nisu bili naoružani te da su korišteni za nadzor. Merz je izjavio kako vjeruje da iza tog i sličnih incidenata stoji Rusija.

Jednom kad bude usvojen, zakon bi Njemačku uskladio s drugim državama poput Francuske, Britanije, Rumunjske i Litve, koje su već proširile ovlasti svojih sigurnosnih službi za uklanjanje dronova koji nezakonito ulaze u njihov zračni prostor.

Ministar unutarnjih poslova, Alexander Dobrindt, najavio je osnivanje posebne jedinice za borbu protiv dronova unutar savezne policije. Ta će jedinica redovito surađivati s Ukrajinom i Izraelom, s obzirom na njihovo opsežno iskustvo u korištenju najnovije tehnologije bespilotnih letjelica.

Dobrindt je kazao da će novi zakon pomoći u razjašnjavanju ovlasti pojedinih institucija u borbi protiv prijetnji koje dolaze od dronova. Policija će biti ovlaštena djelovati protiv manjih dronova koji lete na visini stabala, dok će se od vojske očekivati da preuzima kontrolu nad većim i moćnijim letjelicama, rekao je.