Obavijesti

News

Komentari 0
POLICIJA

Novi zakon u Njemačkoj. Za sve su zaslužni dronovi s istoka

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Novi zakon u Njemačkoj. Za sve su zaslužni dronovi s istoka
2
Foto: Ayhan Uyanik

Porijeklo dronova još uvijek nije utvrđeno. Vlasti su navele da nisu bili naoružani te da su korišteni za nadzor. Merz je izjavio kako vjeruje da iza tog i sličnih incidenata stoji Rusija

Njemačkoj policiji bit će dopušteno obarati dronove prema novom zakonu usmjerenom na povećanje sigurnosti. Dronovi bez poznatog vlasnika u posljednjim su tjednima ometali zračni promet diljem kontinenta. Neki su primijećeni iznad bolnica, kanala, tvornica oružja i drugih lokacija kritične infrastrukture u Njemačkoj, piše Guardian.

Lideri iz Njemačke i drugih zemalja kažu da se bore s tim relativno novim izazovom te vjeruju da dronovi potječu od ruskih operatera, koji ih koriste kao dio hibridnog rata koji Kremlj vodi na europskom tlu.

Ukrainian servicemen install anti-drone nets over a road near the frontline town of Dobropillia
Foto: Stringer

U srijedu je njemačka vlada usvojila nacrt zakona kojim se policiji daje ovlast za obaranje dronova koji predstavljaju izravnu prijetnju. Zakon sada mora dobiti odobrenje parlamenta.

U objavi na društvenim mrežama, njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da je zakon usmjeren na povećanje sigurnosti u Njemačkoj.

 - Incidenti s dronovima ugrožavaju našu sigurnost. To nećemo dopustiti. Jačamo ovlasti savezne policije kako bi dronovi ubuduće mogli biti brže otkriveni i presretnuti - rekao je.

Zakon je napisan ubrzanim tempom kao odgovor na nedavne incidente, uključujući pojavu dronova iznad minhenskog aerodroma prošlog četvrtka, što je dovelo do otkazivanja desetaka letova i ostavilo tisuće putnika na aerodromu.

Izvanredna situacija Otrovni oblak nad Njemačkom: Stanovnicima Mainaschaffa i Aschaffenburga dali upozorenje
Otrovni oblak nad Njemačkom: Stanovnicima Mainaschaffa i Aschaffenburga dali upozorenje

Porijeklo dronova još uvijek nije utvrđeno. Vlasti su navele da nisu bili naoružani te da su korišteni za nadzor. Merz je izjavio kako vjeruje da iza tog i sličnih incidenata stoji Rusija.

Jednom kad bude usvojen, zakon bi Njemačku uskladio s drugim državama poput Francuske, Britanije, Rumunjske i Litve, koje su već proširile ovlasti svojih sigurnosnih službi za uklanjanje dronova koji nezakonito ulaze u njihov zračni prostor.

Ministar unutarnjih poslova, Alexander Dobrindt, najavio je osnivanje posebne jedinice za borbu protiv dronova unutar savezne policije. Ta će jedinica redovito surađivati s Ukrajinom i Izraelom, s obzirom na njihovo opsežno iskustvo u korištenju najnovije tehnologije bespilotnih letjelica.

Dobrindt je kazao da će novi zakon pomoći u razjašnjavanju ovlasti pojedinih institucija u borbi protiv prijetnji koje dolaze od dronova. Policija će biti ovlaštena djelovati protiv manjih dronova koji lete na visini stabala, dok će se od vojske očekivati da preuzima kontrolu nad većim i moćnijim letjelicama, rekao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom
OTROVALI SE MONOKSIDOM?

Tragedija u Zagrebu: Dvoje ljudi preminulo u stanu u Prečkom

Kako se doznaje, policija je dojavu dobila oko 18.15 sati. Prema prvim podacima, nema tragova koji upućuju na nasilnu smrt.
Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura
RASTE JACKPOT

Ovo su rezultati Eurojackpota: Tri igrača osvojila 507.000 eura

Najviši osvojeni iznos ovoga puta iznosio je 507.933,50 eura za pogođenih 5+1 brojeva, a ukupno su zabilježena tri takva dobitka u Europi
VIDEO Detalji airsoft drame u Zagrebu: Prijatelji ga zaboravili pa je s puškom otišao na bus
IŠAO NA NATJECANJE

VIDEO Detalji airsoft drame u Zagrebu: Prijatelji ga zaboravili pa je s puškom otišao na bus

Mladić je s airsoft puškom, kacigom na glavi, u punoj spremi, ušao u autobus na liniji 219. Ljudi su se prepali, no na sreću, nije riječ o pomračenju uma ili napadu. Zaradio je prekršajnu prijavu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025