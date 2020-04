Novi zaraženi: 'Tu noć je bio s pozitivnom sestrom na odjelu'

Još jedan otpušteni pacijent Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice pozitivan je na Covid-19. Zaražena je i njegova obitelj, a ovo je već treći slučaj iz te bolnice u posljednja tri dana. Barem koliko dosad znamo.

Kako je došlo do širenja? Nakon što su 2. travnja doznali da se virus putem zaražene medicinske sestre infiltrirao u bolnicu, većinu postojećih pacijenata jednostavno su poslali kući. U trenutku kad je virus ušao, u ustanovi je bilo 40 pacijenata. Neki su poslani u ostale bolnice, neki su otpušteni, a sada ih tamo ima 12.

Lokalni portal Nije Zagorje malo objavio je priču o nepokretnoj starici, bivšoj pacijentici iste bolnice koja je sada pozitivna na koronu. Otpuštena je 3. travnja, dan nakon saznanja o proboju virusa. Trenutno se nalazi u Općoj bolnici Zabok, a stanje joj se pogoršalo i prima kisik.

Epidemiolog dr. Ivan Lipovac tada je rezolutno tvrdio da je bolnica postupila suprotno preporukama te da nijednog pacijenta nisu smjeli pustiti kući najmanje 14 dana. Štoviše, kazao je kako su otpustili neke testirane pacijente prije nego što su uopće dobili nalaze. Sljedećeg dana naglo je promijenio svoj iskaz. Dok je zamuckivao na presici, trudio nam se objasniti kako ipak nije učinjen nijedan propust u postupanju bolnice. Štoviše, tvrdio je da je samo jedna osoba razvila simptome.

Ipak, pokazalo se da ima još slučajeva zaraze.

Isti dan objavili smo priču o još jednom otpuštenom pacijentu iz Zagrebačke županije koji je pozitivan na Covid, kao i njegova obitelj. A danas doznajemo za još jedan, novi slučaj iz Zagorja. I ovaj pacijent je otpušten 3. travnja, dan nakon saznanja o proboju virusa. Obitelj tvrdi da je zadnju noć u bolnici proveo na istom odjelu sa zaraženom sestrom. Nitko mu ništa nije rekao. Pozitivan je, kao i članovi njegove obitelji.

- To je djed mog muža. On je otišao u bolnicu jer je prije mjesec dana pretrpio moždani udar. I onda je nakon toga prebačen u Stubičke toplice na oporavak. Tu je proveo dva tjedna i pušten je doma u petak, 3. travnja. Zašto su ga otpustili? Ne znam, valjda su mislili da je isteklo vrijeme za oporavak. Došao je u katastrofalnom stanju. Ne hoda, ima pelenu... Potrebna mu je skrb. U bolnici je bio na trećem katu, nije bio na istom odjelu sa zaraženom medicinskom sestrom. Međutim, kasnije smo čuli da je njezinu zadnju noćnu smjenu ipak proveo na njenom odjelu. Nas nitko nije upozorio na to. Djed je došao doma, baka se za njega brinula, a došla je i patronažna iz Stubičkih - priča nam članica obitelji. Uskoro su shvatili da je situacija još ozbiljnija.

- On je već u bolnici imao proljev. Nije imao temperaturu. Kad je patronažna kod kuće vidjela u kakvom je stanju, izvadila mu je krv. Dali su je na analizu i vidjeli da mu postoji nešto u krvi. Neki virus. U utorak je Covid tim došao po djeda i od tada ga nisu vratili. Samo su ga ostavili u bolnici u Zaboku. U srijedu su nam javili da je Covid pozitivan - priča nam žena iz Zagorja. Nije ni znala da će joj se zaraziti članovi obitelji.

- Nitko nas nije nazvao, nitko nije pitao kako je djed. Stanje mu je katastrofa. Nazvala me samo patronažna i rekla da se ne približavam baki i šogorici. Od srijede su baka i šogorica bile u samoizolaciji. Na Veliku Subotu baka je dobila temperaturu. Na Uskrs su došli po nju i javili da je pozitivna. Moja šogorica je nakon dva dana dobila temperaturu i sad je i ona pozitivna. Muž mi je u samoizolaciji. Ja imam malo dijete pa se nisam približavala nikome. Svekar i svekrva su bili otišli po djeda. I oni su sad u samoizolaciji, ići će na testiranje u ponedjeljak - priča nam članica obitelji. Bijesna je na neodgovorno postupanje epidemiologa i uprave bolnice.

Sve po uputama?

- Gledala sam presicu. Kako epidemiolog može reći da je samo jedna osoba zaražena u Stubičkim? Halo? Iz bolnice nas nitko nije na to upozorio. Morao je ostati tamo i morali su ga testirati. Ovo što su napravili... Užasno me pogodilo kad su rekli da je samo jedna baka pozitivna. A što je s onim djedom iz Zagrebačke županije? Što je s našim djedom? Što je s njihovim obiteljima? Strašno, prestrašno je takve stvari skrivati - ljuta je gospođa iz Zagorja, članica obitelji zaraženih.

Ravnatelj bolnice, dr. Davor Gredičak, u ranijem telefonskom razgovoru nam je tvrdio kako su se držali svih uputa Županijskog stožera te da su slali kući ljude s drugih odjela, gdje nije bilo potvrde da je zaražen koji liječnik ili medicinska sestra.

Ni načelnik Stožera civilne zaštite KZŽ Anđelko Ferek-Jambrek ne smatra da su prekršeni propisi.

- Sva pravila su ispoštovana, samo je došlo do nesporazuma jer se nije znalo koje se upute prate. Prije tri tjedna je došla uputa da bolnice mogu otpuštati pozitivne doma ako imaju uvjete za samoizolaciju. To su svi radili, pozitivni bez simptoma mogu doma. To je da se ne opterećuje sustav - kazao nam je Ferek-Jambrek.

Pokušali smo dobiti komentar epidemiologa Lipovca, kao i ravnatelja bolnice Stubičke toplice, ali do zaključenja ovog broja nisu odgovorili na naše pozive.

