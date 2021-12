Oriini Kaipara (37), novozelandska voditeljica koja nosi tradicionalnu maorsku tetovažu na bradi, doživjela je povijesni trenutak u ponedjeljak vodeći udarni dio vijesti u šest sati na nacionalnom TV kanalu Three, piše Stuff. Postala je tako prva voditeljica koja je vodila vijesti noseći moko kauae.

Novinarka je ranije rekla da je moko kauae napravila 2017. godine nakon što je DNK test pokazao da je gotovo 100 posto Maori. Moko kauae tradicionalna je tetovaža donjeg dijela brade koju nose Māori žene te označava prijelaz između djevojčice i odrasle dobi. Ova drevna maorska praksa počela je nestajati kada je Novi Zeland koloniziran 1800-ih, ali je kasnije oživljen 1990-ih kao simbol identiteta, ponosa i blaga predaka.

Voditeljica je već ušao u povijest postavši prva osoba koja je predstavila mainstream bilten vijesti na TVNZ 1 s ovakvom tetovažom.

- Vrlo sam svjesna da sam prva. To mi je uvijek u pozadini, da je svaki moj korak kao da probijam stakleni strop. To je novi teren za nas kao Māore. Bilo da imaš moko kauae ili ne samo biti na televiziji i imati pristup stotinama tisuća Novozelanđana svake večeri, ne shvaćam to olako - rekla je Kaipara za Stuff.

Kada se pridružila kanalu Three u srpnju 2021. godine, rekla je da joj je cilj mjesto stalne voditeljice u biltenu od 18 sati.

-To je definitivno korak naprijed i korak gore. Da postoji cilj za mene, to bi bile vijesti u udarnom terminu, i to se dogodilo - dodala je Kaipara.

Oživljavanje ove prakse tetoviranja 1990-ih dogodilo se usporedno s revitalizacijom Māora i željom za dekolonizacijom. Mnogi nositelji tetovaže suočili su se s diskriminacijom, zabranjen im ulazak u pojedine prostore, ne uspijevaju osigurati posao ili smještaj, te su vrijeđani ili napadani u javnosti. Ipak, situacije se s vremenom popravlja te one polagano postaju prihvaćenije u društvu.

- Danas dolazi do revitalizacije onih koji ih nose. Taj sram i taj strah nisu uklonjeni, ali ljudi se osjećaju sigurnije i slobodnije te ih nose s povjerenjem i ponosom - rekao je Ocean Mercier, voditelj Te Kawa a Māui (Škole studija Māora Sveučilišta Victoria).

Kaipara je predana revitalizaciji te reoa i običaja Māora, a njezina prisutnost u glavnim vijestima mogla bi potaknuti druge da prihvate njihovu kulturu dok naporno rade kako bi ostvarili svoje snove i težnje u karijeri.

- Već neko vrijeme shvaćam da je to puno veće od pukog čitanja vijesti ili pričanja priča koje su važne za sve nas. To je također velika pobjeda za ovu generaciju i sljedećih 10 generacija. Ne dopustite da vas identitet ili vaša kultura sputavaju ni od čega. Zapravo, vi to koristite kao svoju moć, da budete veći i činite velike stvari za svakoga - poručila je Kaipara.