NOVI ŽETONČIĆI ZA PLENKIJA? Josip Dabro tvrdi: S vremenom će većina sigurno biti pojačana
Prošlo je 30 dana od ultimatiuma HSLS-ova Darija Hrebaka upućenog premijeru Andreju Plenkoviću nakon što je zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro pjevao stihove koji veličaju Ante Pavelića. Hrebak je tad pozvao Plenkovića da resetira i stabilizira vladajuću većinu, upozorivši da inače HSLS više neće biti dio vladajuće koalicije. Govorio je i da ako Dabro ne ode u roku mjesec dana, kako idu u oporbu.
Dabru je jednom prilikom nazvao i 'glupim desničarom'...
I prođe od tad 30 dana, HSLS je i dalje u koaliciji, a stigla su i dva nova člana - Dario Zurovec i Boška Ban. Predsjedništvo HSLS-a je u međuvremenu donijelo odluku o ostanku u koaliciji. Kažu kako su se okolnosti u međuvremenu promijenile, Dabrin glas više nije presudan...
- To što me netko nazvao glupim desničarom najviše govori o gospodinu Hrebaku, ali ja mu ne zamjeram. Danas je sveti Josip. Imaju sreće što je korizma - kazao je Dabro za RTL Danas i dodao kako nije sreo Hrebaka od tada...
Nagađa se da bi 79. ruka mogao postati predsjednik HSS-a Darko Vuletić. On još uvijek nije saborski zastupnik, ali je zatražio od Kreše Beljaka da mu ustupi mandat, piše Net.hr.
Iz DP-a najavljuju nova pojačanja u koaliciji...
- S vremenom će većina sigurno biti pojačana. Možemo govoriti o dva zastupnika. - kazao je Dabro.
Pitali su ga potom iz kojih redova bi 'pojačanja' mogla stići...
- U svakom slučaju dolaze s desnog spektra. Ako bude trebalo, doći će - kazao je Dabro.
Pitali su ga potom i radii li se možda o zastupnicima DOMINO-a...
- To su sve zastupnici DP-a. Malo su se odselili, ali postoji mogućnost da se vrate matičnoj stranki - kazao je Dabro.
- Naš uvjet je kontrola Ministarstva kulture. I to po čitavoj vertikali. U ovom momentu ne vidimo spremnost predsjednika Vlade da prihvati taj zahtjev - kaže o potencijalnom 'transferu' Damir Biloglav iz DOMINO-a...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+