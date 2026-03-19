NOVI ŽETONČIĆI ZA PLENKIJA? Josip Dabro tvrdi: S vremenom će većina sigurno biti pojačana

Piše 24sata,
Zagreb: Sabor nastavio 9. sjednicu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

"To što me netko nazvao glupim desničarom najviše govori o gospodinu Hrebaku, ali ja mu ne zamjeram.  Danas je sveti Josip. Imaju sreće što je korizma", kazao je Dabro..

Prošlo je 30 dana od ultimatiuma HSLS-ova Darija Hrebaka upućenog premijeru Andreju Plenkoviću nakon što je zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro pjevao stihove koji veličaju Ante Pavelića.  Hrebak je tad pozvao Plenkovića  da resetira i stabilizira vladajuću većinu, upozorivši da inače HSLS više neće biti dio vladajuće koalicije. Govorio je i da ako Dabro ne ode u roku mjesec dana, kako idu u oporbu.

Dabru je jednom prilikom nazvao i 'glupim desničarom'...

I prođe od tad 30 dana, HSLS je i dalje u koaliciji, a stigla su i dva nova člana - Dario Zurovec i Boška Ban. Predsjedništvo HSLS-a je u međuvremenu donijelo odluku o ostanku u koaliciji. Kažu kako su se okolnosti u međuvremenu promijenile, Dabrin glas više nije presudan...

ŽENA ZA SVE STRANKE Nakon Mosta, Bandića i Lovrića ušla u HDZ. Ovako se ulizuje Plenkiju

- To što me netko nazvao glupim desničarom najviše govori o gospodinu Hrebaku, ali ja mu ne zamjeram.  Danas je sveti Josip. Imaju sreće što je korizma - kazao je Dabro za RTL Danas i dodao kako nije sreo Hrebaka od tada...

Nagađa se da bi 79. ruka mogao postati predsjednik HSS-a Darko Vuletić. On još uvijek nije saborski zastupnik, ali je zatražio od Kreše Beljaka da mu ustupi mandat, piše Net.hr.

Iz DP-a najavljuju nova pojačanja u koaliciji...

- S vremenom će većina sigurno biti pojačana. Možemo govoriti o dva zastupnika. - kazao je Dabro.

Raspudići sele u kvart gdje su već premijer, ministar i moćni HDZ-ovci. Ali blizu je i Milanović

Pitali su ga potom iz kojih redova bi 'pojačanja' mogla stići...

- U svakom slučaju dolaze s desnog spektra. Ako bude trebalo, doći će - kazao je Dabro.

Pitali su ga potom i radii li se možda o zastupnicima DOMINO-a...

- To su sve zastupnici DP-a. Malo su se odselili, ali postoji mogućnost da se vrate matičnoj stranki - kazao je Dabro.

Milanović: Održat ćemo sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, ali nećemo se žuriti. Polako...

- Naš uvjet je kontrola Ministarstva kulture. I to po čitavoj vertikali. U ovom momentu ne vidimo spremnost predsjednika Vlade da prihvati taj zahtjev - kaže o potencijalnom 'transferu' Damir Biloglav iz DOMINO-a...
 

