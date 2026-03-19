ŽENA ZA SVE STRANKE Nakon Mosta, Bandića i Lovrića ušla u HDZ. Ovako se ulizuje Plenkiju

Za mene dvojbe nema! Samo je njegova ruka dovoljno sigurna, čvrsta i mirna da može navigirati ovaj brod dok orkanska i rušilačka bura udara nadaleko i naširoko oko nas. More te nosilo, a sreća pratila, kapetane! “Navigare necesse est, vivere non est necesse.”

Ovu političku 'Odu radosti' napisala je na svom Facebook profilu političarka Gordana Rusak, sada ponosna članica Hrvatske demokratske zajednice (HDZ).

- Točno je, prije nekih mjesec dana postala sam članica HDZ-a - rekla je u četvrtak ona za Jutarnji list.

Inače, Rusak je znanstvenica i političarka koja je javnosti poznata po dugogodišnjem radu u području biologije, ali i po angažmanu u brojnim političkim strankama. Rođena u Zagrebu, akademsku karijeru izgradila je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, gdje se bavila istraživanjima u području molekularne biologije i zaštite okoliša.

U politički život aktivnije ulazi 2010-ih, kada se priključuje reformskim i liberalnim opcijama. U svojim obraćanjima naglašavala je važnost obrazovanja, znanosti i održivog razvoja. Kao zastupnica u Hrvatskom saboru isticala se raspravama o zaštiti okoliša, znanstvenoj politici i transparentnosti javnih institucija. Trenutno svoj politički angažman koristi kao oporbena političarka u Zagrebu gdje se redovito protivi politikama aktualnog gradonačelnika stranke Možemo! Tomislava Tomaševića.

Naime, prošle se godine na lokalnim izborima našla na listi HDZ-a i partnera DP, HSU i HSS. Očekivalo se da će na lokalne izbor Rusak ići s Plavim gradom Ivice Lovrića, s kojim je bila u istom klubu. No politička ljubav brzo je pukla.

Svima podrška

- Gospođa Rusak nije članica moje stranke, bila je samo dio kluba u Gradskoj skupštini. Sad je na listi HDZ-a - rekao je Lovrić.

Kako su 24sata tada pisala, neslužbene informacije govorile su da je Rusak tražila da bude Lovrićeva kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika što je on odbio i nakon toga je prestala bilo kakva komunikacije između njih dvoje. Tada je naglašavala kako surađuje s HDZ-om, ali kao nezavisna.

Na optužbe da je 'preletačica' je odgovorila:

- Prava istina je da sam bila 16 mjeseci članica samo jedne stranke i to je Milan Bandić 365, nakon njegove smrti. Sve drugo su laži. Nisam imala iskaznicu niti jedne druge stranke. Kao nezavisna zastupnica i vijećnica bila sam u klubovima s raznim strankama - kazala je Rusak.

Naime od kada je na listi platforme Most 2015. godine osvojila saborski mandat, u jeku pregovora o formiranju vlasti s Dragom Prgometom i Irenom Petrijevčanin Vuksanović napušta platformu Most. Trojac se okuplja u Udruzi Hrid, koja će kasnije postati stranka, da bi zatim Rusak u samom finišu prebrojavanja saborskih ruku i okupljanja većine - završila u Klubu zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke.